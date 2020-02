Nieuw: Porsche zet je vingerafdruk op je eigen 911

Hoe maak je een auto écht persoonlijk? Porsche geeft je de mogelijkheid om een stukje van jezelf met de auto te verwerken. Door middel van een vingerafdruk.

Een auto kun je naar eigen smaak samenstellen door middel van een configurator. Wil je echt wat anders hebben dan de buurman, dan zul je een stapje verder moeten gaan. Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley. Zomaar wat merken die je helpen met het uniek maken van een nieuwe auto door middel van personalisatie programma’s. Ook Porsche heeft zo’n programma in vorm van Porsche Exclusive.

Kleurtjes, details en andere unieke verwijzingen kunnen je gloednieuwe Porsche helemaal eigen maken. De Duitse autofabrikant gaat nu nog een stapje verder aan de hand van je vingertoppen.

Het is binnenkort mogelijk bij Porsche Exclusive om je vingerafdruk te verwerken op de lak van een nieuwe 911 (992). Je vingerafdruk komt als patroon terug op de auto. In dit voorbeeld laat Porsche zien dat je vingerafdruk een prominente plek krijgt op de motorkap van de 911.

Individuality is very important for Porsche customers. And no design can be more personal than your own fingerprint. Porsche is a pioneer in personalisation and has developed the direct printing method together with partners. We’re especially proud of having developed a completely new product offering based on new technologies. – Alexander Fabig, Vice President Individualization and Classic