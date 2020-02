Lumma maakt de Aston Martin DBX moeilijk lelijk

Het is nergens voor nodig om de Aston Martin DBX zó afzichtelijk te maken.

Het is een gegeven dat SUV’s vaak erg lelijke auto’s zijn. Dat is nu eenmaal inherent aan het concept. Ze zijn groot, hoog en breed. Dat levert niet altijd de gewenste proporties op. Aston Martin heeft een kunstwerkje afgeleverd met de DBX, want het proportioneren is uitstekend gelukt. Mocht je afbreuk willen doen aan de sierlijke lijnvoering: geen probleem: Lumma vernaggelt de boel graag voor je met de Lumma CLR Aston Martin DBX.

Lumma Design

Vanochtend liet collega @rubenpriest de personaliseringsopties zien van Aston Martin zelf. Heb je bijzondere wensen voor je DBX, kun je terecht bij de Q-division van het Britse merk. Maar mochten je wensen stammen uit de tijd dat Koenig Specials nog groot was, geen enkel probleem. Het Duitse Lumma Design staat klaar het laatste beetje sierlijkheid met talent eruit te rammen.

CLR-bodykit

Dat doen ze met hun bodykit. Zoals gewoonlijk noemen ze die ‘CLR’. Of het iets te maken heet met de vliegende Benzen op Le Mans in 1999, lijkt ons onwaarschijnlijk. Wat ze gedaan hebben, overstijgt het onfatsoenlijke. Zo is de SUV verlaagd én hebben ze een voorspoiler gemonteerd. Je moet natuurlijk niet de voordelen van SUV kunnen ervaren in een DBX van Lumma. De extra luchtinlaten en koolstofvezel frutsels zijn ongetwijfeld erg duur, maar zien er goedkoop uit. Dat is ook knap.

Centerlock naven

Vanwege de race-heritage van Aston Martin (waarschijnlijk) moet deze DBX natuurlijk voorzien zijn van centerlock naven in de velgen. Toch handig als je ervoor de wintersport in recordtijd winterbanden onder wil leggen. Volgens Lumma zijn ze nu aan het testen welke (idioot grote) maat het beste werkt op de grote Aston Martin. Mocht je bang zijn dat Lumma alleen het exterieur doet en de rest vergeet: ook voor het interieur komt er een hoop carbon zooi aan onderdelen aan.

Geen cherrypicking

Bij veel tuners kun je gewoon cherrypicken. Je kiest zelf welke onderdelen je wel en niet wil hebben. Bij deze Aston Martin gaat dat niet op, want Lumma verkoopt twintig setjes van de ‘CLR’-kit voor de DBX. Dat heeft in elk geval als voordeel dat je ‘m bijna nooit tegen hoeft te komen. Tenzij je de nieuwe linksbuiten van Manchester City bent, uiteraard, dan zie je op de parkeerplaats zo een paar exemplaren van de Lumma Aston Martin DBX staan, waarschijnlijk.