Politie neemt massaal supercars in beslag in Londen

Wil je supercars spotten in Londen? Dan moet je op het terrein van de politie zijn.

Londen is een waar paradijs voor autospotters. In de wijken Knightsbridge en Mayfair zie je letterlijk op iedere straathoek supercars. Hartstikke leuk voor spotters, maar de lokale bevolking is iets minder content. De politie ontvangt veel klachten over supercars die overlast veroorzaken.

De Metropolitan Police besloot daarom een actie op touw te zetten. Het afgelopen weekend vond een grootschalige controle plaats. Het resultaat? Maar liefst 72 auto’s zijn in beslag genomen door de politie. En dat waren niet de minste. Op de foto’s zien we onder meer twee Aventador SVJ’s, een 812 GTS, een 296 GTB en een Bentley Bentayga die geconfisqueerd zijn.

Veel van deze auto’s zijn van rijke Arabieren, die het soms niet zo nauw nemen met de papieren. Zo waren de paarse Aventadors allebei onverzekerd. Een van de bestuurders was net geland en reed nog maar 15 minuten rond toen zijn auto in beslag werd genomen.

De politie schreef boetes uit voor diverse vergrijpen. Niet alleen onverzekerd rondrijden, maar ook voor rijden zonder rijbewijs, valse documentatie en het gebruik van valse kentekenplaten. Tijdens de actie kwam de politie ook meerdere gestolen auto’s tegen. Al zullen dat geen oliesjeiks geweest zijn.

Dit is natuurlijk geen structurele oplossing voor de overlast in Central Londen, maar de politie geeft hiermee wel een signaal af. Sowieso is Londen al behoorlijk anti-auto, want je moet een milieuheffing betalen voor oudere benzine- en dieselauto’s. Maar ja, daar jaag je supercars natuurlijk niet mee weg.

Foto’s: Metropolitan Police & MIB