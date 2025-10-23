Video: Ferrari 458 beukt truck omver

Pats, boem.
Een lekker sportief ritje in de bergen. Ja das leuk, maar er zijn ook andere mensen.
Bekijk ook deze video: Politie deelt beelden van Corvette die ontsnapt
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 3 Reacties
Pats, boem.
Een lekker sportief ritje in de bergen. Ja das leuk, maar er zijn ook andere mensen.
Bekijk ook deze video: Politie deelt beelden van Corvette die ontsnapt
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
Henk zegt
¨beukt truck omver”; dit suggereert dat de “truck” op zijn kant ligt, zwaar overdreven click-bait-taal maar weer. Ook is “truck” nogal wishfull thinking voor dit busje.
OT: de Ferrari zat duidelijk op de verkeerde weghelft.
Marco(s) zegt
Wat wel grappig was (als ik dat zo mag zeggen) is dat er voor de Ferrari een 7-8 tal Porsches door die bocht scheurden, uiteraard allemaal netjes binnen de lijntjes en dan komt die Ferrari en pats kaboem. Op insta gaan dus filmpjes de rondte met als titel iets van “een Ferrari is natuurlijk geen Porsche” 😉
piedlourd zegt
Dit is geen onderstuur maar een stuurfout van de rijder.
Even over de 911 (een reageerder vroeg vorige week waarom ik die oenig en overgewaardeerd vind):
De 911 heeft er altijd een beetje knullig uitgezien, als een kikker en tegenwoordig (veel groter en zwaarder) als een pad.
Verder natuurlijk het verkeerde concept waardoor hij minder goed rijdt dan een auto met het zwaartepunt tussen de wielen en op hoge snelheid licht in de neus wordt en nerveus is (vroeger heel erg – widowmaker – en nu ook nog steeds.
Het geluid is vergeleken bij Aston Martin en Ferrari ernstig teleurstellend.
De 911 is voor mensen die denken dat het de top is, maar wat het niet is; zoals mensen ook denken dat Rolex de top in horloges is wat het bij lange na niet is.
Maar ieder z’n ding; geniet maar lekker van die 911, Ik van Ferrari!
Als je dat geluid eenmaal hebt ervaren en dat veel scherpere sturen dan vi d je de 911 saaaaii