Vergeten Volkswagen met lompe bodykit staat te koop op Marktplaats

Herken jij hem nog?

Er zijn heel veel modellen die we graag terugzien komen. Nog nooit was de kans zo groot dat er meer comebacks komen. Renault geeft het goede voorbeeld met de 4, 5 en Twingo. Ook bij Volkswagen houden ze graag vast aan bekende namen. Misschien moet VW ook maar wat namen uit het verleden terugbrengen. Ik noem een Scirocco of het model waar we het in dit artikel over hebben, de Corrado.

De vreemde VW met plaats voor vier is een absoluut buitenbeentje. De jaren ’90 2+2 is van zichzelf al vrij hoekig. Kennelijk was het ontwerp nog niet blokkig genoeg voor een van de eigenaren. De Volkswagen is extra breed geworden dankzij een bodykit. Het exemplaar stamt uit 1991 en heeft er bijna 250.000 kilometer op zitten.

De Corrado-occasion op Marktplaats heeft de motor waarmee de Corrado werd gepresenteerd in 1988: de 1,8-liter viercilinder ‘G60’-motor met de kenmerkende G-compressielader met 60 millimeter grote spiralen. De viercilinder kreeg twee kleppen per cilinder en produceert 160 pk en 225 Nm. Volgens de verkoper haalt zijn Corrado 190 pk. Standaard is de topsnelheid 225 km/u en de 0-100-tijd 8,4 seconden. Schakelen moet je trouwens helemaal zelf doen.

In 2016 kwam de Corrado naar Nederland. Volgens de particuliere verkoper is de auto zeer goed bijgehouden. ”Altijd behandeld als ons kindje”, is de korte samenvatting. Niet zo lang geleden is er een nieuwe rode laklaag op gezet. Daarnaast mag je een taxatierapport uit 2024 inzien.

Prijs van de getunede Corrado op Marktplaats

De achterbank ziet er ondanks de leeftijd en kilometrage nog prima uit. Voorin is het lastig in te schatten op de enige foto van de voorkant van het interieur. De verkoper vraagt € 14.000 op Marktplaats voor de Volkswagen Corrado met bodykit. Je kunt bieden vanaf € 11.500.