Video: zo voelt een glijpartij op de ‘Ring

Zo, uit het niets een schuiver maken.
Dat kost je zomaar 1.000 euro. Want je moet ook opdraaien voor de schade aan de baan en afsleepkosten. Duur geintje.
Bekijk ook deze video: Een pijnlijke inschattingsfout
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 9 Reacties
Zo, uit het niets een schuiver maken.
Dat kost je zomaar 1.000 euro. Want je moet ook opdraaien voor de schade aan de baan en afsleepkosten. Duur geintje.
Bekijk ook deze video: Een pijnlijke inschattingsfout
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
Robert zegt
Vangrail vervangen kost daar 150 euro per strekkende meter, als ik het me goed herinner.
De slip kwam overigens niet helemaal uit het niets, duidelijk een geval van overstuur. En aan de relatief nieuwe vangrail te zien is het slachtoffer niet de eerste op die plek die dat overkomt.
Jalke zegt
Heb een factuurtje liggen van 2100,- en dat was vele malen minder vangrail is dit….. Zijn aardig aan het doordraaien daar naar mijn idee…..
bassrt zegt
Je had ook normaal kunnen doen, zodat je geen schade daar rijd. Hoef je ook niet te klagen over de kosten.
Jalke zegt
Bijzonder dat je uit dit kleine stukje kan halen dat ik niet normaal gedaan zou hebben.
Jalke zegt
Bijzonder dat je uit dit kleine stukje kan halen dat ik niet normaal gedaan zou hebben. Had een technisch probleem met mijn remmen en voor je daar ook weer bijdehand over gaat doen waren die recent vervangen maar is er iets mis gegaan met de remvloeistof.
Ik klaag niet ik merk alleen op de ze deftige facturen opmaken voor kleine schades. Ter info dus verder netjes betaald….. En wederom alle remmerij vervangen just to be sure.
theghost zegt
150 per strekkende meter, met de vangrail 3 hoog is dat al 3 meter als je ‘em op 1 plek raakt, dus dan zit je aan 450 euro, deze schuiver lijkt overigens niet zo heel ernstig, de auto rijd nog, dus kan op eigen kracht de baan af komen, inzet van de marshels moet ook betaald worden, dit ziet eruit als rond de 600 euro ofzo…. nog steeds zuur, maar zeker niet de 1000 die in het artikel staat.
Jalke zegt
Ik heb 1 klein tikje met de hoek van mijn achterbumper de vangrail geraakt weinig spannends en op een kleine veeg na die voor 90% weg gepoetst is en dat was 1000 euro materiaal en 800 arbeid inc verwijderen en plaatsen. Plus 250 btw. Dus vergis je er niet in…..
Robert zegt
De tarieven (van 2024) zijn inderdaad niet mis…
https://www.autovisie.nl/extra/nurburgring-dit-kost-een-rondje-en-dit-moet-je-betalen-als-je-crasht/
“Als je tijdens de Touristenfahrten op de Nürburgring Nordschleife crasht, dan lopen de kosten gauw op. Wordt het ongeval afgezet, dan moet je al zo’n 238 euro [a.k.a. ‘starttarief’ – R.] betalen voor de start van de werkzaamheden. Moet een deel van de vangrail vervangen worden, dan betaal je 28 euro per meter [x2, x3 of x4 bij verhoogde secties – R.]. Levering en installatie van het stuk vangrail kost 69 euro per meter [ongetwijfeld óók x2, x3 of x4 bij verhoogde secties – R.]. Ook het loon voor het personeel moet betaald worden. Dit kost je 58 euro per halfuur.
Is er een safetycar nodig? Dan ben je 69 euro per halfuur kwijt. Volledige afsluiting van de Nürburgring Nordschleife kost 1.500 euro per halfuur. Dan moet ook nog de bergingsdienst betaald worden, zo’n 320 euro. De auto naar Nederland transporteren is vervolgens ook niet gratis.”
Joris24 zegt
Heb nog een rekening liggen van 4k voor een stukje vangrail uit 2021. 3 lagen hoog, per element van +/- 2 meter betalen. Gelukkig ging de baan niet dicht. Kwam er al bijna 15 jaar destijds, het gaat zo lang goed tot het een keer verkeerd gaat. Op een plek waar 2 uur eerder twee auto’s op elkaar geklapt waren schoof ik de bocht uit toen de baan net weer open was. Auto gelukkig wel kunnen herstellen, maar het was wel een deuk in mijn ego en bankrekening.
If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen… Ik zoek het niet meer op, ben toen door het oog van de naald gekropen.