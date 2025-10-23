Verrassing: Porsche werkt aan een nieuwe W18-motor met drie turbo’s!

Porsche zet in op benzine. En hoe!

Toen Bugatti de V16 presenteerde, dacht ik niet nog ooit een soortgelijke nieuwe megaverbrandingsmotor te beschrijven. En toch gebeurt het vandaag. CarBuzz heeft een patent van Porsche onderschept waarin vrij gedetailleerd een W18-motor met drie turbo’s of superchargers wordt beschreven. Feest!

Het patent werd al in april 2024 ingediend bij het wereldwijde octrooi- en merkenbureau WIPO en werd afgelopen week openbaar gemaakt. De W-motoren zijn niet nieuw voor de VAG, maar de manier waarop de motor deze keer in elkaar zit is dat wel. De W8 van Volkswagen bestond bijvoorbeeld uit twee smalle viercilinders in V-vorm met een gedeelde krukas. Je had dus vier cilinderbanken. waarvan het middelste paar een cilinderkop deelde.

De W-motor van Porsche doet het compleet anders. De krachtbron bestaat uit drie banken met elk zes cilinders die bij elkaar komen op één krukas. Tussen elke bank zit een hoek van 60 graden wat voor een optimale verbranding en algehele balans moet zorgen. De hoek kan wel aangepast worden afhankelijk van de toepassing en ”configuratiebeperkingen”.

Less is more

Daarnaast schrijft Porsche: “Op dit moment moet vermeld worden dat de verbrandingsmotor ook een ander aantal cilinders zou kunnen hebben.” Het ontwerp kan dus ook verkleind worden naar drie, vier of vijf cilinders per bank. Dan zouden we een W9, W12 of W15 krijgen. Doen we het ook voor.

Op iedere cilinder is de voorbereiding gemaakt voor een turbo of supercharger. En dat is nog maar het begin. Koele lucht gaat via een inlaat boven de banken naar binnen om vervolgens via een rechte, onwijs korte luchtgang direct naar de cilinders te gaan. Dit zorgt volgens Porsche voor een hogere efficiëntie en minder wrijving. De uitlaatspruitstukken zijn zo getekend dat de hete gassen in de inlaatleidingen blijven zodat de motor koelere lucht kan inademen voor meer vermogen.

Het is werkelijk waar een monster van een krachtbron. Voeg er nog het nieuwe T-hybridsysteem aan toe en je hebt een aandrijflijn die brult, extreem veel vermogen geeft, zo scherp reageert op pedaalinput als een EV en boterzacht schakelt. Ik durf hem wel aan: dit kan de beste motor aller tijden worden.

Kán is hierbij een belangrijk woord. Er zijn zoals altijd bij patenten geen indicaties dat de motor ook echt tot leven komt. Het benadrukt wel hoe Porsche naar de toekomst kijkt. En die is niet alleen volledig elektrisch. Dus, waar gaan we hem in leggen? De W18 in de SUV boven de Cayenne en de W15 in de Panamera?