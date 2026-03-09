Video: Wouter kocht ongezien zijn Porsche 997. Wat kan er misgaan?

In deze video neemt Wouter zijn eigen Porsche 911 Carrera S (997.1) onder de loep.
Niet als testauto, maar gewoon zijn eigen aankoop. En ja: hij kocht hem ongezien in Duitsland, alleen op basis van foto’s en een telefoontje. Geen aankoopkeuring, geen proefrit. Gewoon gokken. Want waar blijft anders de lol?
De auto werd naar Nederland getransporteerd en de eerste indruk was goed: netjes interieur, motor loopt mooi, ziet er verzorgd uit. Maar natuurlijk wilden jullie vooral weten: wat was er mis?
Reacties
bart1976 zegt
Wouter belde me op en ik kon hem eigenlijk nauwelijks verstaan. Wind, golven, een beetje gekraak op de lijn.
“Waar ben jij?” vroeg ik.
“Sta in de zee,” zei hij.
Ik moest even schakelen. “In de zee?”
“Ja man, voeten in het water, broek opgerold, water tot m’n knieën. Heerlijk hier.”
Terwijl ik hem zo hoorde praten zag ik het helemaal voor me: Wouter ergens aan een strand, telefoon in de hand, half in de branding alsof hij net een scène uit een vakantiefilm was ingestapt.
En toen kwam de echte reden van zijn telefoontje.
“Zeg Bart… wil jij een Porsche 997 voor me importeren?”
Ik moest lachen. Typisch Wouter. Met zijn voeten in de zee nadenken over een Porsche.
“Wouter,” zei ik, “weet je dat zeker?”
“Ja hoor.”
“Luister,” ging ik verder, “er kan best wat misgaan met die motoren. IMS-lagers, mogelijke motorschade… dat zijn geen goedkope grapjes. Als we dit doen zou ik zeker een aankoopkeuring adviseren. Even goed laten checken voordat je hem koopt.”
Aan de andere kant van de lijn hoorde ik het water klotsen.
“Bart,” zei hij.
“Ja?”
“Gewoon kopen joh.”
“Serieus?”
“Ja man. Lekker aankopen. Ik wil ’m gewoon!”
Ik keek naar mijn telefoon en moest hardop lachen. Daar stond hij dus: Wouter, tot zijn knieën in de zee, zon waarschijnlijk op z’n gezicht, vakantiegevoel maximaal… en ondertussen een beslissing nemen waar menig autoliefhebber weken over nadenkt.
Zo gaat dat dus soms.
De één zit achter zijn bureau Excel-lijstjes te maken over risico’s en onderhoudskosten.
En de ander staat met z’n voeten in de zee en zegt:
“Doe maar. Ik wil ’m gewoon.”