Video: Wouter kocht ongezien zijn Porsche 997. Wat kan er misgaan?

In deze video neemt Wouter zijn eigen Porsche 911 Carrera S (997.1) onder de loep.

Niet als testauto, maar gewoon zijn eigen aankoop. En ja: hij kocht hem ongezien in Duitsland, alleen op basis van foto’s en een telefoontje. Geen aankoopkeuring, geen proefrit. Gewoon gokken. Want waar blijft anders de lol?

De auto werd naar Nederland getransporteerd en de eerste indruk was goed: netjes interieur, motor loopt mooi, ziet er verzorgd uit. Maar natuurlijk wilden jullie vooral weten: wat was er mis?



