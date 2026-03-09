Video: rijden met een lekke band, wat kan er nou gebeuren?

Lucht in je banden is toch wel handig.
Doorrijden met een lekke band? Doe het niet. Probeer op een veilige plek te stoppen. Wat er kan gebeuren als je eigenwijs bent en wél doortuft? Je ziet het in deze video.
Reacties
pel96 zegt
Toch even aangeven. Die paginagrote advertenties van de loterijen zorgen ervoor dat in mijn webbrowser (Safari, iPhone 16) ik niet verder kan scrolen over de website, en vaak onbedoeld de pagina verlaat