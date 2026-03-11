Autoblog.nl

Video: Slecht zichtbare stoeprand sloopt auto’s

Auteur: , gepost om 5 Reacties

Een lekke band. En nog een lekke band.

Blijkbaar is deze stoeprand slecht zichtbaar voor automobilisten. Want er gebeuren nogal wat ongelukjes hier. De lokale bandenboer is er vast blij mee.

Bekijk ook deze video: Inhaal-malloot ontwijken als een baas

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken