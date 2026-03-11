Video: Slecht zichtbare stoeprand sloopt auto’s Auteur: Redactie Autoblog, gepost 11 maart 2026 om 11:29 – 5 Reacties Een lekke band. En nog een lekke band. Blijkbaar is deze stoeprand slecht zichtbaar voor automobilisten. Want er gebeuren nogal wat ongelukjes hier. De lokale bandenboer is er vast blij mee. Bekijk ook deze video: Inhaal-malloot ontwijken als een baas Ook interessant! Video: rijden met een lekke band, wat kan er nou gebeuren? Video: Mercedes staat vast op de overgang Video: Wanneer je wiel niet goed is vastgezet Video: Verstappen crasht in Australië en begint het F1-seizoen achteraan! Nieuwste artikelen Marktplaats parel: Mitsubishi Pajero Evolution is pure Dakar-gekheid Nederlanders slaan massaal brandstof in over de grens: zoveel mag je meenemen Pluk de heetste hatchback met V12 van Marktplaats! Bijzondere gave supercar is voor herhaling vatbaar, aldus CEO
Reacties
carguy24 zegt
En natuurlijk: full screen, filmpje verdwenen….
tonino zegt
Klopt! En die opmerking wordt hier consequent genegeerd…
Johanneke zegt
Waarom rijden mensen deels op het parkeervak, dat is dan ook wel weer maf.
DeWitteCondor zegt
Ja dat komt door dat rare bochtje daarvoor. Aan het eind van het filmpje zie je dat. Maar ze hadden het qua belijning wel veel beter aan kunnen geven.
Davion zegt
Is dit hier vorige week ook niet gepost ? :)