Video: Je mag hier niet parkeren

Mensen in paniek doen rare dingen.
In zo’n situatie moet je maken dat je wegkomt. Dat doet deze automobilist ook, maar laat wel de auto achter. OP HET SPOOR.
Bekijk ook deze video: Als je blijkbaar onzichtbaar op de weg bent
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 6 Reacties
Reacties
kniesoor zegt
Die hep ze rijbewijs zeker bij de bingooooo . . .
b00st zegt
Die pickup duwt haar (assumption) er gewoon op. Leg dat maar eens uit aan de verzekering. Kleine fender bender, tegenpartij total loss + 500k kosten aan een trein. Huh?
Fruitcake zegt
Gelukkig is de slagboom nog heel
autodrome zegt
Enorme vruchtentaart! Misschien wilde de bestuurder een nieuw auto?
Johanneke zegt
Rechtdoor rijden is ook erg moeilijk.
Design_Driven zegt
Ik zal nooit begrijpen waarom men ervoor kiest de schade aan de slagboom niet te verkiezen boven de schade aan de aankomende trein. Er zal wel een psychologische reden voor zijn, want we zien het vaak, maar ik kan er niet bij. Bizar!