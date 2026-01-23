Nederlandse bejaarden zijn debielen: alwéér eentje gepakt met duivelse snelheid

Geen jonkies in een Golf R, maar een 70+’ers in een Kia Sportage terroriseren de Nederlandse wegen!

Vergrijzing is een vervelend ding. Steeds meer mensen zijn oud, met alle gevolgen van dien. Toch denken we bij notoire wegmisbruikers aan jonge gastjes zonder veel rijervaring die met absurde snelheden over de Nederlandse wegen jagen. Uit een greep uit het hardrijdersnieuws blijkt dat ook Benidorm Bastards er wat van kunnen.

Gisteravond – donderdag 22 januari 2026 – had de verkeerspolitie van Limburg er weer eentje te pakken. De smerissen zien een Kia Sportage (niet de Kia boven dit artikel, denk ik) rijden op de A2 tussen Born en Echt. Bij een Sportage denk je niet direct aan een snelheidsduivel. Zeker niet wanneer de bestuurder 72 jaar oud blijkt te zijn. Het tegendeel bewijst de automobilist op leeftijd.

Topsnelheid in Sportage op Nederlandse snelweg

Op het stuk Limburgse snelweg geldt op dat moment een maximumsnelheid van 90 km/u. De agenten moeten echter hun best doen om de SUV bij te houden. ”We voerden diverse snelheidsmetingen uit. De hoogst gemeten snelheid? 205 km/u”, schrijft de politie op Instagram. Ze plaatsen er het volgende AI-gegenereerde plaatje bij. Je kunt wel raden wat de opdracht voor ChatGPT was.

Het is een natuurlijk behoorlijk illegaal, maar ook een beste prestatie van de pensionado. De topsnelheid van de meeste Sportage-uitvoering ligt onder de 200 km/u. Alleen de Smartstream G2.0 T-GDi met 236 pk haalt standaard 210 km/u. Of zou de getunede Sportage boven dit artikel toch toevallig de Kia van de snelheidsduivel zijn?

Hoe het ook zij, de politie krijgt de bejaarde wegmisbruiker uiteindelijk te pakken. ”Na correctie is er een overschrijding van maar liefst 108 km/u, meer dan het dubbele als toegestaan”, schrijft de politie. Het rijbewijs van de 72-jarige bestuurder wordt ingevorderd en hij krijgt een uitnodiging voor een gesprekje met de rechter. Ook zal hij een cursus moeten volgen bij het CBR.

Bejaarden zijn snelheidsduivels!

Het nieuws van een bejaarde die veel te hard rijdt over de Nederlandse wegen begint bijna normaal te worden. In mei 2025 schreven we al over een 71-jarige motormuis die in Friesland losging. Hij reed met 123 km/u door een 60 km/u-zone reed. Vervolgens tikte hij bij een vluchtpoging snelheden tot 200 km/u aan.

Wat later, in november 2025, kreeg de politie het in Helmond aan de stok met een 74-jarige BMW-rijder. Een gloednieuwe X6 werd in eerste instantie gelaserd met een snelheid van 142 km/u. Ook deze bestuurder wist het gas hierna goed te vinden. De politie noteerde 202 km/u.

Dus beste lezer, houd de pensionado’s binnen of stuur ze naar het CBR. Ook als ze in een Kia Sportage rijden.

