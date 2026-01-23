Nederlandse bejaarden zijn debielen: alwéér eentje gepakt met duivelse snelheid

Geen jonkies in een Golf R, maar een 70+’ers in een Kia Sportage terroriseren de Nederlandse wegen!
Vergrijzing is een vervelend ding. Steeds meer mensen zijn oud, met alle gevolgen van dien. Toch denken we bij notoire wegmisbruikers aan jonge gastjes zonder veel rijervaring die met absurde snelheden over de Nederlandse wegen jagen. Uit een greep uit het hardrijdersnieuws blijkt dat ook Benidorm Bastards er wat van kunnen.
Gisteravond – donderdag 22 januari 2026 – had de verkeerspolitie van Limburg er weer eentje te pakken. De smerissen zien een Kia Sportage (niet de Kia boven dit artikel, denk ik) rijden op de A2 tussen Born en Echt. Bij een Sportage denk je niet direct aan een snelheidsduivel. Zeker niet wanneer de bestuurder 72 jaar oud blijkt te zijn. Het tegendeel bewijst de automobilist op leeftijd.
Topsnelheid in Sportage op Nederlandse snelweg
Op het stuk Limburgse snelweg geldt op dat moment een maximumsnelheid van 90 km/u. De agenten moeten echter hun best doen om de SUV bij te houden. ”We voerden diverse snelheidsmetingen uit. De hoogst gemeten snelheid? 205 km/u”, schrijft de politie op Instagram. Ze plaatsen er het volgende AI-gegenereerde plaatje bij. Je kunt wel raden wat de opdracht voor ChatGPT was.
Het is een natuurlijk behoorlijk illegaal, maar ook een beste prestatie van de pensionado. De topsnelheid van de meeste Sportage-uitvoering ligt onder de 200 km/u. Alleen de Smartstream G2.0 T-GDi met 236 pk haalt standaard 210 km/u. Of zou de getunede Sportage boven dit artikel toch toevallig de Kia van de snelheidsduivel zijn?
Hoe het ook zij, de politie krijgt de bejaarde wegmisbruiker uiteindelijk te pakken. ”Na correctie is er een overschrijding van maar liefst 108 km/u, meer dan het dubbele als toegestaan”, schrijft de politie. Het rijbewijs van de 72-jarige bestuurder wordt ingevorderd en hij krijgt een uitnodiging voor een gesprekje met de rechter. Ook zal hij een cursus moeten volgen bij het CBR.
Bejaarden zijn snelheidsduivels!
Het nieuws van een bejaarde die veel te hard rijdt over de Nederlandse wegen begint bijna normaal te worden. In mei 2025 schreven we al over een 71-jarige motormuis die in Friesland losging. Hij reed met 123 km/u door een 60 km/u-zone reed. Vervolgens tikte hij bij een vluchtpoging snelheden tot 200 km/u aan.
Wat later, in november 2025, kreeg de politie het in Helmond aan de stok met een 74-jarige BMW-rijder. Een gloednieuwe X6 werd in eerste instantie gelaserd met een snelheid van 142 km/u. Ook deze bestuurder wist het gas hierna goed te vinden. De politie noteerde 202 km/u.
Dus beste lezer, houd de pensionado’s binnen of stuur ze naar het CBR. Ook als ze in een Kia Sportage rijden.
Hoofdfoto: Custom Sportage gespot door @thomcarspotter
Reacties
Zaghdoud zegt
Oei, dat is nogal een binnenkomer! Ik hoor de frustratie over de verkeersveiligheid luid en duidelijk. Het is die eeuwige spagaat: respect voor de grijze haren versus de schrik als er weer een spookrijder of een “laagvlieger” in het nieuws komt.
Laten we eerlijk zijn: snelheidsovertredingen zijn gevaarlijk, ongeacht of er een baseballpetje of een permanentje achter het stuur zit. Maar om de hele groep over één kam te scheren? Dat is misschien wat kort door de bocht.
De Feiten op een Rijtje
Het is interessant om te kijken naar hoe de verschillende generaties zich gedragen op de weg:
Ervaring vs. Reflexen: Ouderen hebben vaak decennia aan rijervaring, wat helpt bij het inschatten van situaties. Echter, de reactiesnelheid en het zicht nemen natuurlijk af naarmate de jaren tellen.
De “Duivelse Snelheid”: Soms komt het voort uit verwarring (gaspedaal in plaats van de rem), maar vaker is het simpelweg een gebrek aan focus of het niet meer goed kunnen inschatten van de eigen snelheid.
Statistieken: Hoewel incidenten met ouderen vaak breed worden uitgemeten in de media, veroorzaken beginnende bestuurders (jongeren) statistisch gezien nog steeds meer ernstige ongevallen per gereden kilometer.
Waarom “Eren” ook belangrijk is
Onze ouderen hebben het land opgebouwd waar we nu in leven. Mobiliteit is voor hen vaak de enige manier om sociaal contact te houden en niet te vereenzamen. Daarom is de discussie over de medische keuring (vanaf 75 jaar) ook zo beladen; het gaat om hun vrijheid.
Johanneke zegt
Die Kia uit de headerfoto, wat een ding. Kiek mij met 4 uitlaten op mijn atmosferische 2.0 in 11 seconden naar de 100 knallen. Meestal zijn het golfjes die je er zo bij ziet rijden. Vind het altijd heel bijzonder dat er iemand tijd, geld en moeite steekt in een basic auto optisch zo tunen.
Moet trouwens inderdaad een top of the line Sportage zijn geweest. Die in de foto haalt de 180 net. Wat echt tergend langzaam is met 163pk overigens, zal wel iets te maken hebben met de luchtweerstand die lompe crossovers hebben.
mashell zegt
Pakkans is vrij hoog op dat stuk A2. Ik heb er al motoragenten met laserguns zien staan en ben er al eens gecontroleerd door een politie A6, die naast me kwam rijden en naar binnen gluurde (ik gok om te kijken of ik gordel droeg, niet met de telefoon of bepaalde lichaamsdelen aan het spelen was en of ik niet binnen het etnisch profiel pasde).
lekkerlinksrijden zegt
Deze mensen doen gewoon wat ze moeten doen en dan ga jij de “etnisch profiel kaart” trekken. Beetje raar niet?
mashell zegt
Zo iemand is snel getriggerd… Ik beschrijf wat ik denk dat de agenten aan het doen waren. Ze lieten me doorrijden, misschien omdat ik niet met de telefoon zat te pielen of was het vanwege mijn blonde haar?
Joris24 zegt
Ik woon daar in de buurt en rij er regelmatig. Ik rij graag door als het even kan, maar het is echt algemeen bekend dat de politie extreem veel controleert hier. Zelf rij ik er nooit boven de 105 op de GPS, er zijn ook nog stukken met wegwerkzaamheden dus dan wordt de boel nog eens verdubbeld. Grote pakkans en hoge boetes is het voor mij niet waard.
Van de laatste 3x dat ik er reed, rond middernacht, heb ik 2x gezien hoe de politie iemand staande had gehouden. Voor diegenen die zich afvragen waarom het zo lang duurt daar, de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide (Geleen) loopt circa twee jaar vertraging op (tot verwacht in 2029) door noodzakelijke beschermingsmaatregelen voor de zeldzame ingekorven vleermuis.
KennOne zegt
Als je met een Kia Sportage 205kmh op een 90weg kan halen dan is de maximale snelheid op die weg toch ook gewoon aan de lage kant😅
mashell zegt
Her is een snelweg met drie rijstroken maar zonder vluchtstrook en werkzaamheden meteen achter de vangrail. De 90 is op de meest rechter strook wel verklaarbaar.
kniesoor zegt
Een bejaarde kan wel eens beenkramp krijgen door een gebrek aan magnesium in het lijf. Misschien dat de racende Methusalem zich daarachter kan verschuilen bij de rechtszitting.