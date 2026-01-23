Vergeet GTA 6, Forza Horizon 6 is bijna hier!

De nieuwe Forza Horizon ziet er veelbelovend uit!

Je kunt natuurlijk blijven wachten op GTA 6, maar de vraag is of we dat nog mee gaan maken in ons leven. Gelukkig kun je binnenkort losgaan in de nieuwe Forza Horizon. Die komt als het goed is wél op korte termijn uit.

Zoals we al wisten vormt Japan het toneel voor Forza Horizon 6. Dit is een hele gave setting, die we nu beter te zien krijgen. Je kunt heerlijke bergweggetjes pakken rondom Mount Fuji, maar je kunt ook als Han uit Fast & Furious door de straten van Tokyo scheuren. Volgens de makers is dit de grootste stad ooit in Forza.

We krijgen ook alvast een blik op de auto’s die in de nieuwe game aan bod komen. Zo kun je achter het stuur kruipen van de gloednieuwe GR GT (die géén Toyota is). Sterker nog: deze auto siert de cover, samen met de Land Cruiser. Die laatste auto oogt een beetje misplaatst, maar Toyota zal er goed voor betaald hebben.

Dat Japanse auto’s een prominente rol krijgen in Forza Horizon 6 is verder logisch. Uiteraard zijn alle iconische Japanners van de partij, zoals de Lexus LFA, de Toyota 2000 GT en eh… de Honda e. Bij de lancering van het spel zijn er 550 auto’s waar je uit kunt kiezen. Mits je genoeg credits hebt.

Forza-liefhebbers moeten nog een kleine vier maanden geduld hebben. Op 19 mei wordt de nieuwe game gelanceerd voor Xbox en pc. Tegenwoordig is Forza ook beschikbaar voor Playstation, die versie volgt later dit jaar.