Vergeet GTA 6, Forza Horizon 6 is bijna hier!

De nieuwe Forza Horizon ziet er veelbelovend uit!
Je kunt natuurlijk blijven wachten op GTA 6, maar de vraag is of we dat nog mee gaan maken in ons leven. Gelukkig kun je binnenkort losgaan in de nieuwe Forza Horizon. Die komt als het goed is wél op korte termijn uit.
Zoals we al wisten vormt Japan het toneel voor Forza Horizon 6. Dit is een hele gave setting, die we nu beter te zien krijgen. Je kunt heerlijke bergweggetjes pakken rondom Mount Fuji, maar je kunt ook als Han uit Fast & Furious door de straten van Tokyo scheuren. Volgens de makers is dit de grootste stad ooit in Forza.
We krijgen ook alvast een blik op de auto’s die in de nieuwe game aan bod komen. Zo kun je achter het stuur kruipen van de gloednieuwe GR GT (die géén Toyota is). Sterker nog: deze auto siert de cover, samen met de Land Cruiser. Die laatste auto oogt een beetje misplaatst, maar Toyota zal er goed voor betaald hebben.
Dat Japanse auto’s een prominente rol krijgen in Forza Horizon 6 is verder logisch. Uiteraard zijn alle iconische Japanners van de partij, zoals de Lexus LFA, de Toyota 2000 GT en eh… de Honda e. Bij de lancering van het spel zijn er 550 auto’s waar je uit kunt kiezen. Mits je genoeg credits hebt.
Forza-liefhebbers moeten nog een kleine vier maanden geduld hebben. Op 19 mei wordt de nieuwe game gelanceerd voor Xbox en pc. Tegenwoordig is Forza ook beschikbaar voor Playstation, die versie volgt later dit jaar.
Reacties
drdre1 zegt
Ziet er goed uit inderdaad. Ik ben alleen niet zo van de arcade games, doe mij maar de 1.0 van Assetto Corsa Evo. 😉 Overigens was de vorige FH game wat te woke voor mij. Een avatar maken prima maar een gehoorapparaat of prothese voor je driver uitzoeken? 🤔 Als je dan inclusief wil zijn had je nog veel meer mogelijkheden moeten hebben imo.
scoobyej20 zegt
Helemaal mee een! Belachelijk dat je 9/10 keer met een wheelspin een stuk kleding won..
Zaghdoud zegt
Hoewel de Forza Horizon-serie jarenlang strikt exclusief was voor Xbox en PC, is de wereld van gaming in 2026 flink veranderd.
De verrassing: Forza Horizon 6 komt wél naar PlayStation 5!
In tegenstelling tot eerdere delen heeft Microsoft bevestigd dat Forza Horizon 6 (dat zich afspeelt in het prachtige Japan) inderdaad naar de PlayStation 5 komt. Er zit echter een kleine “maar” aan:
Tijdelijke exclusiviteit: De game lanceert eerst op 19 mei 2026 voor de Xbox Series X|S en PC.
PS5-release: PlayStation-bezitters moeten iets langer geduld hebben. De officiële planning is dat de game later in 2026 op de PS5 verschijnt. Je kunt de game inmiddels zelfs al op je “Wishlist” zetten in de PlayStation Store.
Waarom dit gebeurt
Microsoft is de afgelopen jaren steeds vaker hun grote titels naar andere consoles gaan brengen (denk aan Sea of Thieves of Halo: Campaign Evolved). Omdat de Forza Horizon-serie een van hun grootste publiekstrekkers is, willen ze de enorme groep PlayStation-spelers nu ook laten meegenieten van het Horizon-festival in Tokyo en omstreken.
Wat kun je in de tussentijd op PlayStation doen?
Als je echt niet kunt wachten op een goede race-ervaring op je PS5, heb je gelukkig een paar topalternatieven:
Gran Turismo 7: De koning van de realistische sim-racers op PlayStation.
The Crew Motorfest: Dit lijkt qua sfeer en open wereld het meest op Forza Horizon.
Solar Crown: Voor wie houdt van racen door een gedetailleerd nagebouwd Hong Kong.
Dus kop op: je hoeft je PlayStation niet in te ruilen om door Japan te scheuren, je moet alleen een paar maanden langer wachten dan de Xbox-spelers!
smoked zegt
Ik was blij dat FH5 naar PS5 kwam, vond the Crew echt tegenvallen qua gameplay. Ik was dan ook FH4 gewend op de Xbox One S.
Ik ga in ied4 geval FH6 voor de PS5 aanschaffen 😀