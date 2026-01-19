Autoblog.nl

Video: Zelfrijdende Tesla crasht in de regen

Auteur: , gepost om Reageer

Beter gewoon zelf het stuur overnemen.

De zelfrij-hulp van Tesla blijft lekker op tempo doorrijden in de regen. Dat vinden de bandjes niet zo leuk.. En daar gaat ‘ie

Bekijk ook deze video: Bestuurster zit totaal niet op te letten

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken