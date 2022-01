Ferrari Enzo crasht in Baarn [VIDEO + UPDATE]

In Baarn is vanmorgen een Ferrari Enzo gecrasht. Het ging vermoedelijk om een proefrit via de nabije Ferrari-dealer, want de auto stond op groene platen.

Italiaanse raspaardjes houden niet zo van dit gure weer. Vorige week crashte er een premium achterwielaangedreven Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in een beekje in het illustere Hulshorst, idyllisch gelegen bij Gulf tankstation.

Ferrari Enzo crasht in Baarn

Vandaag is het weer raak, ditmaal met een Ferrari Enzo. Deze – wederom een achterwielaandrijver – crashte vandaag in Baarn, ook een mooie plaats. De exacte locatie was de Amsterdamsestraatweg. De ongelukken lijken wel wat op elkaar. In beide gevallen gaat het om een zwaar gecrashte Italiaanse schone op een weg waar ogenschijnlijk niet zo hard kunt rijden.

We krijgen van een man in regenjas al binnen wat er gebeurd is. De groene platen suggereren dat het gaat om een proefrit en dat is ook het geval. Echter, niet een proefrit om eventueel een nieuwe auto (okazie) te kopen.

3.000.000 euro

Naar het schijnt was een monteur achter aan het rijden. Wellicht om te controleren of de verrichte werkzaamheden het beoogde effect hebben gehad. De monteur is wel gewond geraakt bij het ongeluk. Hopelijk is het niet ernstig en herstelt hij snel.

Van de Ferrari Enzo zijn er 399 + 1 (voor de paus) exemplaren gebouwd. Als we even snel op mobile.de kijken, zie je dat een vervangend exemplaar al gauw 3 miljoen kost. De nieuwprijs was in 2002 zo’n 909.000 euro.

Foto-credit: @european_carshots