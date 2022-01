Proefrit met Alfa Romeo Giulia Q eindigt tegen boom

510 pk op de achterwielen uitproberen is niet zonder risico’s. Daar kwam iemand vandaag op pijnlijke wijze achter.

We schreven vanochtend nog dat er meer verkeersongelukken waren in 2021. In totaal waren er 68.704 ongelukken met materiële schade. Dat zijn maar kille cijfers, maar we hebben nu een concreet voorbeeld van een ritje dat verkeerd afliep. En dit was geen willekeurig ritje, maar een proefrit met een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Het incident vond vanmiddag plaats op de Harderwijkerweg in het Gelderse Hulsthorst. De Alfa raakte van de weg en klapte daarbij op een boom. De auto kwam vervolgens met de neus in een greppel tot stilstand.

De bijrijder kwam er helaas niet helemaal zonder kleurscheuren vanaf en is ter plekke nagekeken door de ambulance. De materiële schade is ook behoorlijk. Het lijkt erop dat de auto zijwaarts tegen de boom geklapt is. Dat is niet het meest gunstige scenario als je de auto weer op wilt knappen. De voorkant zit ook flink in elkaar, maar dat is nog wel te repareren.

De auto in kwestie is een Giulia Quadrifoglio in de kleur Argento Silverstone. Een kleur die je niet vaak ziet op een Giulia Q en nu dus misschien nog iets minder vaak. Het toeval wil het ongeval om de hoek bij Autobedrijf Wim Prins gebeurde, die precies een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in deze kleur te koop heeft staan.

Het gaat om een recent exemplaar uit 2021, wat het ongeluk alleen maar extra zuur maakt. De auto stond te koop voor €104.500. We gokken dat degene die vandaag de proefrit maakte de verkooptekst op de website niet helemaal heeft uitgelezen. Die eindigt namelijk met de woorden ‘U bent gewaarschuwd.’

Foto’s: News United