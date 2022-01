Zó krankzinnig duur was de Bad Boys Porsche

De Bad Boys Porsche is een iconische auto. En dat zie je in de prijs.

Weinig auto’s zijn zo iconisch als de Porsche 911 Turbo uit 1994. De 964-generatie is misschien wel de gaafste 911-generatie aller tijden. Qua proporties, afmetingen, prestaties: het is allemaal perfect met elkaar in balans.

Daarbij is het de modernste 911 Turbo die nog echt ouderwets angst in boezemt. De 3.6 liter boxer is namelijk voorzien van dik 360 pk en drijft de achterwielen aan. Het is nog echt een auto die je kan verrassen als je gas loslaat in de bochten. Alle 911’s hierna waren voorzien van vierwielaandrijving en weliswaar sneller, maar niet legendarischer.

Fresh Prince of Bel Air

Enfin, in de epische film Bad Boys is de Porsche eigendom van Mike Lowrey, het karakter dat gespeeld wordt door The Fresh Prince of Bel Air. De auto was in werkelijkheid gewoon eigendom van Michael Bay. Dat is de regisseur van de actiefilm waarvan niemand zich het plot meer kan herinneren, maar wel de achtervolging-scene met die Shelby Cobra op het vliegveld.

De auto is van het weekend geveild door Mecum Auctions. Het is bekend dat je echt wel een paar ton moet meenemen om een dergelijke auto te kunnen bekostigen. Maar in het geval van de Bad Boys Porsche had je daar niet voldoende aan.

Prijs Bad Boys Porsche

Het apparaat is namelijk verkocht voor de lieve som van 1.430.000 dollar, omgerekend 1.258.078,25 euro. Er staat nu ruim 55.362 kilometer op de klok. Gezien de leeftijd absoluut niet veel, alhoewel de meeste auto’s die dergelijke bedragen opleveren meestal nauwelijks gereden hebben.

Michael Bay heeft het ook meegekregen en was behoorlijk verrast. Dat bleek aan zijn reactie op Instagram. Aanvankelijk heeft hij de Bad Boys Porsche verkocht aan een kennis voor 60.000 dollar. Die vriend verkocht de auto op zijn beurt weer voor 45.000 dollar. Ergens is het dus goed misgegaan met die prijzen…

Fotocredits: Mecum Auctions.

