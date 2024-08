Video: Golfje doet brakecheck maar had deze reactie niet verwacht

Niet overal komen aso’s weg met een brakecheck.

Het uitvoeren van een brakecheck is voor verkeersaso’s de manier om te laten zien dat de ander, volgens hen, fout is. Vaak loopt het met een sisser af. Niet altijd. En dan kent zo’n situatie alleen maar verliezers. Zoals hier, waarbij een aso in een Volkswagen Golf een brakecheck uitvoert.

