Video: nooit zomaar je deur opengooien

Check altijd je spiegels!

Uitstappen aan een (drukke) weg? Natuurlijk check je altijd je spiegels voordat je de deur opent. Tenminste, dat zou je denken. Deze automobilist gooit de deur lekker open, zonder ook maar een beetje rekening te houden met het overige verkeer. Daar krijg je gezeur mee en inderdaad..

Dit staat niet in het lijstje top ergernissen in het verkeer. Wel in de top 20 denk ik.

Heb jij ook een keer gehad dat je bijna een aanrijding kreeg door een dergelijke fout van een ander? Of is het daadwerkelijk tot een aanrijding gekomen? Laat het weten, in de comments!

