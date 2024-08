Tesla lanceert goedkope Model 3 met stoffen bekleding

Stop de persen, Tesla levert nu ook een Model 3 met stoffen bekleding in plaats van leer.

Een artikel over Tesla wat gewoon gaat over keihard productnieuws! Het gaat een keertje niet over Elon Musk. Ja, dat is wat je aangeklikt hebt. Zover als we kunnen nagaan waren alle Tesla modellen tot nu toe alleen maar leverbaar met lederen bekleding. Daar komt nu verandering in, want in Mexico is in de Configurator een model verschenen met stoffen bekleding.

Dat wil dus inderdaad nog niet zeggen dat wij dit model ook krijgen. De stoffen bekleding is een onderdeel van een meer uitgeklede RWD versie van de Tesla Model 3. Naast het vegan leer zou ook het acoustische glas achterin en de stuur- en stoelverwarming en ventilatie ook geschrapt zijn. Ook de stuurwielverwarming is gesneuveld. Het stoffen interieur is alleen beschikbaar in de kleur grijs. Wat naar onze mening eigenlijk op de foto’s er best wel goed uitziet en net iets chiquer is dan het flauwe zwarte of witte vegan leer in de Model 3.

Een dikke 2.600 dollar is deze versie goedkoper dan de vorige base-spec versie. Voor het klimaat in Mexico heb je natuurlijk die verwarmde stoelen niet nodig, maar die ventilatie was wel lekker geweest. Ook het scherm voor de passagiers achterin heeft het niet gehaald naar deze nieuwe versie. En de ambient lighting is gesneuveld.

Voor Nederland zou een dergelijk prijsverlaging de Model 3 met stoffen bekleding weer erg in de buurt van de 40.000 euro kunnen brengen.

Maar zeg het maar, is het gebrek aan stoelverwarming en vegan leer een dealbreaker of zouden jullie ook deze basisversie verwelkomen op de Nederlandse markt?

via: Teslarati