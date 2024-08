Porsche redt batterijgigant van afgrond

Natuurlijk vanwege een stukje eigenbelang voorkomt Porsche dat VARTA op de fles gaat.

Meer dan ooit werken autofabrikanten samen met bekende batterijmerken. Ik noem een Panasonic, LG Chem en natuurlijk het alom bekende VARTA. Laatstgenoemde gaat al mee sinds 1887, maar de laatste jaren verliep het alles behalve lekker voor het bedrijf.

Het leek er bijna op dat VARTA in de afgrond zou verdwijnen, totdat Porsche te hulp schoot. Met een financiële injectie is Porsche nu grootaandeelhouder van batterijen- en accuproducent VARTA geworden. Het Duitse automerk deelt een belang van 32 procent samen met een andere grootaandeelhouder. Porsche zou 30 miljoen euro pompen waar VARTA AG direct van profiteert . Ongeveer 36 procent van VARTA komt in handen van schuldeisers.

Daar zit natuurlijk een stuk eigenbelang achter. De komende jaren gaat Porsche meer met batterijen doen, niet minder. Denk aan de onlangs onthulde 911 GTS T-Hybrid. V4DRIVE Battery, wat ook valt onder VARTA, maakt de batterijcellen die gebruikt worden in de T-Hybrid.

Porsche heeft er dus belang bij dat de boel blijft bestaan, anders moet het merk weer op zoek naar een andere leverancier. Het is ook een politiek verhaal, op deze manier blijft de boel in Duitse handen en is Porsche niet aangewezen op Amerikaanse, Chinese of Koreaanse partijen voor de batterijcellen.

Varta and Porsche are already working closely together on the topic of high-performance battery cells. With the planned majority takeover of V4Drive, we aim to drive the company forward and would make an important contribution to keeping key technologies in Germany