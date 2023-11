Video: gooi je Maybach bovenop je Landcruiser

Tsja, wat doe je met je Maybach als je hem niet gebruikt om brandhout te vervoeren? De echt clickbaitbehoeftige Youtuber bindt hem dan gewoon op het dak van een Toyota Landcruiser.

Het dak van de Toyota lijkt het wel te kunnen handlen. Maar of hij veel verder komt dan de rotonde waar deze video is geschoten is natuurlijk maar de vraag.

Meer ongein (over dat brandhout in die auto dus bijvoorbeeld) zien van deze man uit het Oosten? Check: @chebotarev_life