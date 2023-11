30 in de bebouwde kom langzaam? Het kan nog veel erger!

Als jij 30 in de bebouwde kom al langzaam vindt, moet je bedenken dat het nog veel erger kan.

Een tijdje geleden was heel autominnend Nederland in rep en roer. Het gemeentebestuur van Amsterdam had namelijk besloten de snelheid in de hoofdstad te verlagen tot 30 kilometer per uur. Iets met veiligheid, klimaat en leefbaarheid ofzo.

Iedereen natuurlijk op zijn/haar/hen achterste benen, want hoed halen ze het in hun malle hoofden daar in de Stopera. 30 slaat helemaal nergens op. Ze nemen ons alle hobby’s af. Met 30 word je link en rechts ingehaald door fatbikers en oma’s op scootmobielen.

Maar het kan allemaal nog veel erger.

30 in de bebouwde kom langzaam?

In de Duitse stad Frankfurt am Main namelijk, heeft het stadsbestuur gekozen om de maximumsnelheid te verlagen naar 20 kilometer per uur. Da’s dus nog eens 30 procent lager dan de al belachelijke 30 in Amsterdam.

Daarmee wil het stadsbestuur af van de door hen genoemde ‘zinloze autoritjes. Dus van parkeergarage naar parkeergarage en andere korte, kleine ritjes.

Maar ook het showen van auto’s moet hiermee tot het verleden behoren. Al is dat ‘quatsch’, want showen doen die lui toch al terwijl ze bijna stilstaan. Voor revven heb je geen hoge snelheid nodig.

En oh ja, hier wordt de klimaatkaart ook getrokken. Want 20 rijden is minder slecht voor de ijsbeertjes dan 30. Prima. Als laatste zegt Frankfurt ook dat het om de veiligheid gaat. Met 20 per uur maak je minder schade bij een ongeluk dan met 30. En dat klopt. Toch?

Maar goed. Nu weet je dus waar je niet moet zijn als je naar Duitsland gaat. Hou hem lekker op de Autobahn en scheur door naar je favoriete wintersportgebied in Oostenrijk ofzo.

Veel beter.