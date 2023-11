Officieel: Cadillac wordt motorleverancier in de Formule 1

In de aanloop naar de GP van Las Vegas maakt Cadillac officieel bekend dat ze mee gaan doen in de Formule 1.

Met de Grand Prix van Las Vegas lijkt de Formule 1-hype in de VS zijn hoogtepunt te bereiken. Dat betekent dat de sport ook voor Amerikaanse sponsoren steeds interessanter wordt. Of misschien zelfs voor een compleet nieuw Amerikaans team…

De toetreding van zo’n team begint steeds dichterbij te komen. Hoewel Andretti Cadillac niet door iedereen met open armen ontvangen wordt, kregen ze vorige maand wel groen licht van de FIA. Nu moet alleen de FOM nog haar goedkeurig verlenen.

Het was al bekend dat Cadillac in ieder geval de titelsponsor wordt van het Andretti-team, maar de samenwerking gaat verder dan dat. General Motors maakt namelijk vandaag wereldkundig dat ze zich ingeschreven hebben als motorleverancier. Daarmee wordt het F1-team een echt fabrieksteam van Cadillac.

Hoewel de Formule 1-toetreding van Andretti nog niet definitief is, zijn ze bij Cadillac wel alvast gestart met de ontwikkeling van een prototype aandrijflijn. Daar kun je immers niet vroeg genoeg mee beginnen.

De Amerikanen hebben nog even de tijd, want GM heeft zich pas ingeschreven als motorleverancier voor 2028. Ze gaan dus niet meteen in 2026 meedoen, terwijl Andretti dan waarschijnlijk al wel aanschuift. Het lijkt er dus op dat Andretti eerst nog ergens anders een aandrijflijn moet lenen.

Als dit allemaal doorgaat wordt Cadillac de eerste echte Amerikaanse motorleverancier in de Formule 1. Ford is weliswaar motorleverancier geweest, maar dat was meer de Europese tak in samenwerking met Cosworth. Cadillac heeft hiermee dus een primeurtje.