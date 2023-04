Video: Medewerkers Toyota-dealer met elkaar op de vuist

Gezellig, daar bij de Toyota-dealer, waar medewerkers onderling de perfecte strategie hebben om meningsverschillen op te lossen.

Autodealers, de plek waar je door nette meneren en mevrouwen in pakken altijd vriendelijk een te dure auto aangesmeerd wordt. Daar waar de klant koning is en de koffie altijd warm staat. Daar waar je verwacht er een protocol is als je het niet eens bent met je collega’s. Dat protocol werd niet helemaal nageleefd bij een dealer in de VS.

Toyota-dealer medewerkers op de vuist

Dat vermoeden wij uit een video die op Twitter wordt gedeeld door een klant van Envision Toyota in Milpitas, Californië. Zoals het een video op het internet betaamt ontbreekt de context in zijn algemeenheid, behalve de wie/wat/waar. Wat we wel zien is medewerkers van de Toyota-dealer die hun meningsverschillen op de volwassen manier oplossen. En ja, dit gaat om een medewerker-tot-medewerkerconflict. Het is dus kennelijk niet overal zo koek en ei tussen collegae als op de Autoblog-redactie.

Als kers op de taart meldt de uploadster van de video dat ze pas begon met filmen nadat dit voor de tweede keer gebeurde. Ja, dit was al het tweede gevecht van de dag tussen deze Toyota-dealer medewerkers. Dat teamuitje van volgende maand gaat beregezellig worden. (via Twitter)