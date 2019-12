Aanschouw deze helse wachtrij voor Tesla Supercharger (video)

Een stukje leedvermaak voor alle Tesla-haters.

Wat je op deze beelden ziet is geen poging om het wereldrecord van de langste Tesla-parade te verbreken, alhoewel het onbedoeld misschien wel gelukt is. Nee, dit is hoe een drukke dag bij een Tesla Supercharger in Californië eruitziet.

Op de video die zaterdag op Facebook verscheen, is een bijna eindeloze rij aan Tesla te zien die op hun beurt staat te wachten. Het gaat hier niet om een klein stationnetje: deze Supercharger tussen Los Angeles en San Francisco, biedt plaats aan veertig auto’s. Dit bleek echter bij lange niet genoeg te zijn.

Weliswaar is dit niet hoe het er aan toe gaat op een willekeurige dag, aangezien het afgelopen weekend Thanksgiving was. Een iets langere wachtrij zou daarom nog wel acceptabel zijn, maar dit was wel erg bar. Als we naar de beelden kijken rijst het vermoeden dat de meesten niet voor Kerst thuis zullen zijn.

Hiermee wordt pijnlijk duidelijk dat het aantal oplaadpunten het aantal Tesla’s niet heeft kunnen bijbenen. Nu is dat in een gigantisch land als de VS natuurlijk ook wat lastiger uit de grond te stampen dan in ons miniatuurlandje. Momenteel zijn er in totaal 1.636 stations verspreid over de VS. Deze bieden bij elkaar plaats aan 14.497 auto’s. De teller van het aantal Tesla’s in de VS is echter al de 400.000 gepasseerd en dit aantal blijft in een rap tempo stijgen.

Er is dus werk aan de winkel voor Elon en de zijnen. Het probleem kan niet alleen aangepakt worden door meer stations te bouwen, maar ook door het laden te versnellen. Deze oplossing is er ook al in de vorm van de nieuwe V3 Supercharger. Met 250 kW kun je na 5 minuten alweer 120 kilometer vooruit. Momenteel is dit echter nog maar op een paar plekken mogelijk en het gaat nog wel even duren voordat dit helemaal uitgerold is. Tot die tijd is het dus nog aanschuiven voor de Amerikanen.