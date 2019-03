Tesla’s nieuwe V3 Supercharger is retesnel

Althans, dat claimt het merk.

Tesla’s netwerk van Superchargers breidt zich uit met een behoorlijke snelheid, dus het is als vanzelfsprekend dat de Amerikaanse autofabrikant op een bepaald moment de boel wil updaten. Dit moment is inmiddels aangebroken, vannacht heeft het merk zijn nieuwste generatie Supercharge-laadstations van onder de doeken vandaan getrokken.

De voornaamste verandering komt volgens Tesla in de vorm van de nieuwe architectuur/het technische ontwerp van de Supercharger. Met het nieuwe V3-systeem wordt sowieso sneller geladen, maar ook de stroom hoeft voortaan niet meer gedeeld te worden met een auto die naast je geparkeerd staat. De stroomkast, die goed is voor 1 MW, kan auto’s opladen met een snelheid van 250 kW, ofwel “1000+ mph,” aldus Tesla. Dit is 100 kW meer dan de vorige Supercharger kon leveren.

Tesla zegt dat samen met andere nieuwe features die later onthuld zullen worden, het opladen van een Tesla ongeveer 50 procent sneller afgehandeld zal worden. De nieuwe techniek heeft hierin een groot aandeel, want met de V3 Supercharger kan iedere Tesla op de volledige snelheid opgeladen worden. Volgens de berekeningen van Tesla zal de auto binnen vijf minuten beschikken over liefst 120 kilometer aan range.

De laadtijd neemt overigens niet alleen af door een sneller laadsysteem, volgens Tesla zullen eigenaren hun auto ook in een hoger tempo kunnen opladen door een nieuwe feature, genaamd ‘On-Route Battery Warmup’. Het doet exact als de naam doet vermoeden. Wanneer een Tesla-rijder op weg is naar een Supercharger, dan beginnen de batterijen zich alvast letterlijk op te warmen. Zo weet Tesla nog eens 25 procent van de totale laadtijd af te snoepen.