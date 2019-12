1 op de 5 Amsterdammers invalide

Ten minste, als we af moeten gaan op de aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten.

‘Elk nadeel heb se voordeel,’ om het even op zijn Amsterdams te zeggen. Dat geldt ook voor gehandicapten aangezien die gratis mogen parkeren. Omdat onze hoofdstad niet bepaald een paradijs is wat betreft parkeerkosten zijn er ook veel kerngezonde Mokumers die wel zin hebben in zo’n gehandicaptenparkeerkaart. Daarom zijn er ineens wel erg veel invalide.

In 2017 vroegen er maar liefst 27.000 mensen een vergunning aan. Dat zou er op neer komen dat een op de vijf houders van een parkeervergunning gehandicapt is. Als Jan en alleman gratis gaat parkeren komt de Amsterdamse schatkist natuurlijk nooit vol.

Daarom besloot de gemeente Amsterdam actie te ondernemen. Twee ambtenaren werden verdacht van corrupte praktijken en werden aan een onderzoek onderworpen. Daaruit kwam naar boven dat het duo vervalste gehandicaptenkaarten had uitgedeeld aan achttien mensen die niks mankeerden. Burgemeester Halsema meldt dat beiden in augustus 2018 de laan uit zijn gestuurd.

Dit ging echter nog maar om 18 mensen, terwijl er waarschijnlijk nog veel meer figuren zijn die misbruik maken van de regeling. Daarom is er destijds ook een meldpunt in het leven geroepen. Daarnaast wordt het kaartenbestand goed in de gaten te houden. Anders zouden nabestaanden van overleden gehandicapten doodleuk met de kaart aan de haal kunnen gaan. We moeten natuurlijk niet dezelfde taferelen krijgen als bij onze Zuiderburen: een derde van de Belgen met een invalidenkaart bleek namelijk dood te zijn.

Bron: Telegraaf