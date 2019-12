Koop deze unieke Ferrari Hot Hatch

Een veel gekkere hot hatch dan deze zul je niet snel tegenkomen.

Hoewel deze auto qua carrosserievorm dichter in de buurt komt van een Peugeot 308, is de basis toch echt een Ferrari 308. Daar is aan de buitenkant echter weinig van te zien, want de auto heeft een compleet andere body.

De geestelijke vader van deze bijzondere auto is Francesco Zefferino Sbarro. Deze creatieve Zwitser probeerde zowel letterlijk als figuurlijk het wiel opnieuw uit te vinden. Letterlijk door een naafloos wiel te bedenken en figuurlijk door met op zijn zachts gezegd onconventionele ontwerpen op de proppen te komen.

Hoewel deze Super Eight er voor Sbarro-begrippen nog redelijk normaal uitziet is het alsnog een hele opmerkelijke auto. Qua uiterlijk ziet de auto er uit als een hot hatch á la Renault 5 Turbo. Achter de voorstoelen bevind zich echter een 3,0-liter Ferrari V8 die goed is voor 260 pk. Het gewicht komt uit op zo’n 800 kg. De aandrijving is op de achterwielen. Alles bij elkaar genoeg ingrediënten voor een enerverend ritje.

Van de Super Eight, die dateert uit 1984, is maar één exemplaar gebouwd. Er is echter nog wel een Super Twelve, die twee jaar eerder het levenslicht zag. Deze hatch is pas echt hot, want die heeft – zoals de naam al doet vermoeden – een twaalfcilinder achterin liggen. Deze kwam niet bij Ferrari vandaan, maar was het resultaat van het combineren van twee Kawasaki motoren.

Degenen die echt eens een keer iets echt unieks willen kunnen hun slag slaan bij onze zuiderburen. Het Vlaamse Speed 8 Classics biedt de Sbarro te koop aan voor €95.000. Dat is aanzienlijk meer dan de gemiddelde Ferrari 308, maar die is een stuk minder zeldzaam en misschien ook wel minder leuk.

Met dank aan Evan voor de tip!