Hoe ligt het Circuit van Zandvoort er op dit moment bij? Nou, zo dus.

Het begint toch weer een beetje te kriebelen. Over een paar weken de derde editie van de Dutch Grand Prix in zijn huidige vorm. Het opbouwen is in volle gang. YouTuber Jorg de Bruijn gooide zijn drone de lucht in om beelden te schieten van de opbouw. Zo krijg je een mooi inkijkje!