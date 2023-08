Haringvlietbrug is weer open en dit is er gedaan!

Duurde eventjes, maar de Haringvlietbrug is open en dit is er aan de brug gedaan.

Het was afzien met omleidingen en files, maar de Haringvlietbrug is weer open. De brug was dicht voor onderhoud en vervanging, maar vanaf nu kan je er weer overheen rijden. Dat is goed nieuws, want dagelijks rijden er niet minder dan 66.000 mensen over de brug.

Haringvlietbrug weer open

Oké, iedereen blij dus: de 1222 meter lange brug is weer open. Maar als je er straks weer overheen gaat en je vraagt je af wat ze nou in vredesnaam gedaan hebben, wij hebben het antwoord.

Net zoals bij veel bruggen die uit de jaren 50 en 60 komen, was groot onderhoud geen overbodige luxe. De Haringvlietbrug, het bouwwerk, stamt uit 1964. Leuk weetje: tijdens de opening was het de langste verkeersbrug in Europa. De brug moet wel voldoen aan alle hedendaagse eisen en die zijn in de loop van de tijd wel veranderd.

Belangrijkste aanpassingen

Op tal van verschillende punten is de brug aangepakt. Denk aan het bewegingswerk, de technische systemen en de brugklep van 35 meter. Die laatste is vervangen en dat was geen gemakkelijk klusje. Het is het beweegbare deel van de brug, zodat de scheepvaart er onderdoor kan. De brugklep weegt nogal wat, namelijk 2 miljoen kilo. Omdat er in de loop der jaren meer en zwaarder verkeer op de weg is gekomen is de klep vervangen. Hij is zwaarder en robuuster worden. Hierdoor moet de brug ook aangepast worden, want de pijlers (de steunpunten) moeten het gewicht wel aankunnen. Flinks kranen (drie drijvende bokken) hebben het werk gedaan en de brugklep eruit gehesen.

Ook de basculekelder is helemaal nieuw. Hier hangt het ballastblok om de brug open te zetten, maar ook de tandbaan waardoor de brug daadwerkelijk kan bewegen. De oude ruimte is compleet gesloopt, waarna de nieuwe tandbaan erin kon. Ook geen gemakkelijk klusje, die weegt namelijk 106 ton. Nadat de kelder gereed was is de nieuwe brugklep erin gezet. Dat duurde 8 uur om te doen en is een werkje dat precies moet gebeuren. Nieuw stukje asfalt erop, likje verf hier en daar en de brug is weer klaar voor de toekomst.

Niet genoeg gekregen van dit mooi stukje techniek? Er is ook een filmpje van de werkzaamheden!