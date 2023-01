Bijna 2 miljoen coronasubsidie Grand Prix Zandvoort

De Grand Prix van Zandvoort kreeg de afgelopen jaren voor zo’n 1,8 miljoen euro aan coronasubsidie.

Corona blijft ons bezig houden. De economie heeft nog steeds naweeën van de pandemie net zoals de gezondheidszorg. Maar tijdens die pandemie is er van alles opgetuigd om de economie overeind te houden. Zo ook voor de organisatie van de Grand Prix van Zandvoort.

Die lijkt namelijk maximaal geprofiteerd te hebben van de de TVL, de subsidie voor vaste lasten die tijdens corona was aan te vragen. Ook in 2021 toen de race gewoon verreden werd kwam het subsidiegeld binnen. Ondanks dat er gewoon verdiend is aan de kaartverkoop voor de Grand Prix van 2022 en alles rondom de Formule 1 race in 2021 zelf.

Nou en?

Ja inderdaad, nou en? Nou, Jan Lammers schreeuwde aan de vooravond van de race in 2021 nog van de daken dat “de feiten” zijn dat de Dutch Grand Prix een evenement organiseert voor dik 300 duizend mensen zonder ook maar één euro subsidie.

Nou dat blikt dus niet helemaal te kloppen volgens onderzoek dat RTL Nieuws uitvoerde naar de TVL subsidies van de afgelopen jaren. In 2020 werd in twee etappes 140 duizend euro overgemaakt en in 2021 kwam daar nog 1,1 miljoen euro bij. Begin 2022 nog 550 duizend euro (hoort nog bij Q4 2021).

Dat is dus 1,65 miljoen in een jaar dat de Dutch Grand Prix gewoon doorging. Tweederde van de bezoekers mochten maar komen, maar de kaarten voor 2022 werden ook in 2021 verkocht. Tot aan de laatste klapstoel aan toe.

Slimme jongens

Klinkt allemaal alsof het niet in de haak is, maar de organisatie heeft niets onoorbaars gedaan. De Dutch Grand Prix vroeg de TVL aan voor een periode van april tot juni 2021. In dat kwartaal moest je dan minstens 30 procent omzetdaling aantonen ten opzichte van een referentiekwartaal. Nou dat was niet zo moeilijk want de kaartverkoop vond plaats in een ander kwartaal. Slim gedaan van Jan en kornuiten dus.

Daarnaast was in het voordeel van Zandvoort dat de subsidie voor het organiseren van sportevenementen vastgesteld was op 34 procent van de omzet. Een vast bedrag dus.

Tot de vaste lasten rekent men bijvoorbeeld een pand of hypotheeklasten, energiekosten etc. Fijn voor de Dutch Grand Prix is echter dat ze inwonen bij Circuit Zandvoort, dus die kosten zijn niet zo hoog.

Winst

Gratis geld dus. Maar of de organisatie van de Dutch Grand Prix ook daadwerkelijk winst heeft gemaakt in 2021 en hoeveel dan wil de woordvoerder van de organisator niet zeggen tegen RTL Nieuws. Die duiken ook nog even in de gedeponeerde jaarcijfers van de Kamer van Koophandel.

Daar komt verder niets uit want de Dutch Grand Prix staat te boek als micro-onderneming en het deponeren van een winst of verliesrekening is dan niet verplicht. Uit de jaarrekening blijkt alleen dat er 1,6 miljoen euro is achtergebleven in het bedrijf. Of dit alle winst is of niet is onbekend. Als er bijvoorbeeld dividend is uitgekeerd staat dat in dit geval niet in de jaarcijfers.

De Dutch Grand Prix heeft niets verkeerd gedaan en alle regeltjes gevolgd. Alles volgens het boekje. Vraag is of het helemaal fris voelt, maar vooralsnog mogen ze alle eurootjes in ieder geval houden.