Rechter oordeelt over stikstofzaak circuit Zandvoort

Komt er wel een F1 race dit jaar? Een stikstofzaak hangt als een aswolk boven circuit Zandvoort.

In Nederland kan er geen leuk evenement zijn, of de milieupolitie moet alles gaan verpesten. Bij die mensen is er intrinsiek de nood om het andere mensen zo lastig mogelijk te maken.

Logisch, als je zelf leeft op een dieet van tarwegrassappen, gekleed bent in de tweedehands Hennep-collectie en elke dag 40 kilometer overal naar toe moet fietsen, vergaat het plezier in je eigen leven natuurlijk snel.

Stikstofzaak Circuit Zandvoort

Dan is het logisch dat je het plezier van een ander moet verstieren. En ja, als er een hele meute vleesetende, leerdragende en benzineverbrandende autosportfans naar Zandvoort komt, moet daar tegen op getreden worden. En dat is precies wat ze gedaan hebben. De natuur- en milieuorganisaties beroepen zich op het feit dat Zandvoort niet correct zou handelen qua stikstofdepositie.

Het CM.com Circuit Zandvoort heeft een natuurvergunning. De berekeningen die Circuit Zandvoort gebruikt zijn om de vergunning te kunnen verkrijgen, waren volgens de natuur- en milieuorganisaties niet correct. Op basis daarvan hebben die organisaties Circuit Zandvoort al eens voor de rechter gesleept. Toen stelde de rechter het Circuit Zandvoort in het gelijk. Daar waren de geitenwollensokken het niet mee eens. Ze gingen in hoger beroep en wat blijkt: wederom houdt Circuit Zandvoort zich aan de gestelde regels voor de vergunning, zo oordeelt de Raad van State.

Dutch GP gaat door!

Dit betekent dat de Dutch GP gewoon doorgang kan vinden, gelukkig. Maar het wordt nog veel mooier. Dat gezeur lijkt nergens op gebaseerd te zijn. De laatste jaren is de siktstofuitstoot namelijk aan het dalen. Ja, dalen! Kijk, dan is het wel handig als 98% van de bezoekers op een ‘duurzame’ manier (trein, fiets) naar de race komen. Het is natuurlijk ook iets voor de bühne. Die 20 auto’s rijden in een weekend zo’n 500 kilometer (race plus, kwalificatie en vrije trainingen). Dat genereert wel wat uitstoot, maar het valt in het niet bij de stroom bezoekers.

Het is overigens niet het enige goede nieuws voor Circuit Zandvoort. Er was namelijk nog een geschil. Dat ging om de verbouwing van het circuit, waarbij de zandhagedis en rugstreeppad hinder ondervonden. Die twee dieren zijn beschermd en dienen niet gehinderd te worden. Volgens de Raad van State is er gewoon correct gehandeld en legt de Raad daarom ook de het hoger beroep naast zich neer. 2-0 voor Zandvoort, dus!