Opmars Chinese elektrische auto niet te stoppen

We zien steeds meer Chinese elektrische en hybride auto’s op de weg en dat heeft een reden.

Sta je in de file dan sjeest de ene na de andere Chinese elektrische of hybride auto je voorbij. Denk aan een BYD, een Polestar, een Xpeng of een Lynk en Co. En laten we eerlijk zijn, sommige van deze auto’s zien er goed uit en voor het geld dat je moet neerleggen is het vaak ook nog eens een goede deal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de Autoblog Garage twee Lynk en Co’s staan.

Opmars Chinese elektrische auto

De Europese auto-industrie is net op tijd wakker geworden en heeft nu ook goede elektrische auto’s. Maar toch wordt er met argwaan gekeken naar de opmars van de Chinezen, lezen we deze ochtend bij RTL Nieuws. En terecht, want een op de tien nieuw verkochte stekkerauto komt van een Chinees merk.

Toch slim van die dekselse Chinezen. De Europese auto-industrie kon jarenlang achterover leunen en tijdens de benzine en diesel-periode hadden ze nauwelijks concurrentie uit het Oosten. Dat is nu wel anders in het EV-tijdperk. Hoe komt het toch dat de Chinezen nú wel meer kunnen doen?

Dat is vrij logisch. Veel van de grondstoffen (accu’s!) komen uit het land. Ook hebben ze ervaring in het in elkaar zetten van auto’s en kunnen we spreken van goedkope arbeidskrachten. Hiernaast heeft de overheid een flinke vinger in de pap, waardoor er goedkoper en sneller geproduceerd kan worden. Tevens is de binnenlandse vraag sterk toegenomen. Chinezen hebben meer geld en besteden dat. Vergeet ook niet dat er knetterveel Chinezen zijn: sinds 2014 halen per jaar 25 miljoen inwoners van het land hun rijbewijs. Het aantal auto’s is gestegen tot 320 miljoen. Bijna niet voor te stellen!

Groei

Er is dus een enorme markt. In China is 20 procent van elke nieuw verkochte auto elektrisch. In Europa is dat ‘maar’ 12 procent en daardoor is China nu de grootste EV-markt ter wereld. Ze hebben dus wel wat ervaring, laten we het maar zo zeggen.

Dat zien we terug in de verkopen in ons land. De Chinezen zijn goed voor bijna 8 procent van alle nieuwe stekkerauto’s. De verwachting is dat dit nog verder gaat groeien. Experts verwachten dat Chinese autofabrikanten in Europa zelf gaan produceren. Dat maakt het logistiek en financieel wat aantrekkelijker en daardoor kunnen ze nog meer gaan concurreren met bestaande Europese en Amerikaanse merken.

Goed, sluiten we af met dé belangrijkste vraag van vandaag. Is het erg dat Chinese auto’s onze markt veroveren? Moeten we onze eigen markt, als we die al hebben, niet beschermen met bijvoorbeeld importheffingen of willen we stiekem allemaal in een Xpeng met vleugeldeuren rijden? Laat het ons weten in de comments.