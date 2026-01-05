Hyundai lanceert nieuwe waterstofauto in Nederland: meer range dan een EV

We hebben de prijs en alle cijfers van de nieuwe Hyundai Nexo!

De waterstofdiscussie kan weer gestart worden, want Hyundai lanceert vandaag de gloednieuwe Nexo in Nederland. Aan het speelveld is weinig veranderd sinds de vorige Nexo werd geïntroduceerd. De Toyota Mirai is nog steeds de enige concurrent.

Intussen heeft de ontwikkeling van de EV niet stilgestaan, dus de vraag is: wat heeft een waterstofauto nog te bieden? Een van de stokpaardjes was altijd de grotere range, maar hoe zit dat anno 2025…?

Range

We weten nu de definitieve WLTP-range, dus die vraag kunnen we beantwoorden. De Nexo heeft 826 kilometer range, wat meer is dan vrijwel alle EV’s. Alleen de Lucid Air gaat er overheen. Wel komt de BMW iX3 aardig in de buurt, met 805 kilometer. Dus zo groot is de meerwaarde van de waterstofauto nou ook weer niet.

Hyundai heeft in ieder geval wel een belangrijke stap gezet ten opzichte van de vorige Nexo. Die had 665 kilometer range. Belangrijker nog: de Toyota Mirai wordt afgetroefd. Die heeft maar 550 kilometer range. Ook heeft de Nexo meer vermogen dan de Mirai: 258 pk in plaats van 183 pk.

Prijs

Nog een belangrijk dingetje is de prijs. Bijzondere techniek heeft nu eenmaal een prijskaartje. Dat is nog steeds het geval: de vanafprijs van de Hyundai Nexo bedraagt €72.495. Dat is gewoon heel veel geld voor een non-premium SUV.

De Nexo smoelt wel goed, dat mag gezegd worden. Deze auto ziet er lekker robuust uit en het copy-paste-gehalte is een stuk lager dan bij Kia. Verder is de Nexo voorzien van alle nieuwe snufjes, zoals cameraspiegels (optioneel), Vehicle 2 Load, een slim regeneratiesysteem wat automatisch afremt bij bijvoorbeeld drempels en alle mogelijke veiligheidssystemen.

De moeite waard?

Vergeleken met de Toyota Mirai – de enige echte concurrent – is de Hyundai Nexo absoluut een winnaar. De Mirai is namelijk €4.200 duurder en biedt 225 kilometer minder range. Dat is dus een no-brainer, maar de échte concurrenten zijn natuurlijk EV’s. Met dit prijskaartje concurreert de Hyundai bijvoorbeeld met de BMW iX3, die – zoals gezegd – maar nauwelijks minder range heeft. Dat is ook een no-brainer… We vrezen dus dat de waterstofauto voorlopig een nicheproduct blijft.