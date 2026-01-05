Hyundai lanceert nieuwe waterstofauto in Nederland: meer range dan een EV

We hebben de prijs en alle cijfers van de nieuwe Hyundai Nexo!
De waterstofdiscussie kan weer gestart worden, want Hyundai lanceert vandaag de gloednieuwe Nexo in Nederland. Aan het speelveld is weinig veranderd sinds de vorige Nexo werd geïntroduceerd. De Toyota Mirai is nog steeds de enige concurrent.
Intussen heeft de ontwikkeling van de EV niet stilgestaan, dus de vraag is: wat heeft een waterstofauto nog te bieden? Een van de stokpaardjes was altijd de grotere range, maar hoe zit dat anno 2025…?
Range
We weten nu de definitieve WLTP-range, dus die vraag kunnen we beantwoorden. De Nexo heeft 826 kilometer range, wat meer is dan vrijwel alle EV’s. Alleen de Lucid Air gaat er overheen. Wel komt de BMW iX3 aardig in de buurt, met 805 kilometer. Dus zo groot is de meerwaarde van de waterstofauto nou ook weer niet.
Hyundai heeft in ieder geval wel een belangrijke stap gezet ten opzichte van de vorige Nexo. Die had 665 kilometer range. Belangrijker nog: de Toyota Mirai wordt afgetroefd. Die heeft maar 550 kilometer range. Ook heeft de Nexo meer vermogen dan de Mirai: 258 pk in plaats van 183 pk.
Prijs
Nog een belangrijk dingetje is de prijs. Bijzondere techniek heeft nu eenmaal een prijskaartje. Dat is nog steeds het geval: de vanafprijs van de Hyundai Nexo bedraagt €72.495. Dat is gewoon heel veel geld voor een non-premium SUV.
De Nexo smoelt wel goed, dat mag gezegd worden. Deze auto ziet er lekker robuust uit en het copy-paste-gehalte is een stuk lager dan bij Kia. Verder is de Nexo voorzien van alle nieuwe snufjes, zoals cameraspiegels (optioneel), Vehicle 2 Load, een slim regeneratiesysteem wat automatisch afremt bij bijvoorbeeld drempels en alle mogelijke veiligheidssystemen.
De moeite waard?
Vergeleken met de Toyota Mirai – de enige echte concurrent – is de Hyundai Nexo absoluut een winnaar. De Mirai is namelijk €4.200 duurder en biedt 225 kilometer minder range. Dat is dus een no-brainer, maar de échte concurrenten zijn natuurlijk EV’s. Met dit prijskaartje concurreert de Hyundai bijvoorbeeld met de BMW iX3, die – zoals gezegd – maar nauwelijks minder range heeft. Dat is ook een no-brainer… We vrezen dus dat de waterstofauto voorlopig een nicheproduct blijft.
Reacties
Gele Koplamp zegt
Pontiac Aztek MY2026?
kniesoor zegt
Wordt die via officiële kanalen geleverd in NL ?
Robert zegt
Pontiac Aztek – was ook het eerste wat bij me opkwam, bij die header foto.
mjpamsterdam zegt
Was ook mijn het eerste wat bij mij op kwam.
ty5550 zegt
Optimistisch als je ziet hoe het bijvoorbeeld de Mirai in de vs vergaat. Kan je voor dat geld veel beter een ev kopen die je werkelijk overal kan opladen.
Bert zegt
Een volle tank brandstof kost ca 150 euro, waar je dan 800 km mee kunt rijden (optimale omstandigheden).
Dus alleen interessant wanneer je geld teveel hebt en de tijd hebt om langs een pomp te rijden (nog schaars, maar tanken daarentegen gaat wel lekker snel).
Robert zegt
En daar bovenop komt nog eens de afschrijving op deze auto. Kijk voor de gein eens op Marktplaats; daar staan meerdere Nexo’s en Mirai’s met bouwjaren 2018 t/m 2021, die voor bedragen tussen de 8 en 15 mille worden aangeboden…
mashell zegt
Tanken gaat alleen snel als er niet iemand net voor je was. Als je moet wachten tot het waterstofstation weer op druk is heb je wel even de tijd om jezelf te vervloeken dat je geen EV genomen hebt.
RazendeRichard zegt
Kansloos
okmer zegt
“De Nexo smoelt wel goed, dat mag gezegd worden”
Zit ik dan naar andere foto’s te kijken ofzo? Ik zie namelijk een blokkendoos die er voor 3/4 uitziet zoals alle andere blokkendozen zoals ev3/ev5 etc waar dan een Pontiac Aztek achterkant op geplakt is.
cdlop01 zegt
72k is helemaal niet duur voor zo’n grote geavanceerde wagen. En meer premium dan een Mercedes, Audi of Bmw….
mashell zegt
Z’n grootste concurrent, de Hyundai Ioniq 9 is net zo geavanceerd en premium maar zo’n 10% goedkoper. Die kun je ook nog gemakkelijker op heel veel meer plekken opladen en rijdt per kilometer goedkoper.
arta zegt
Dit of een iX3?!?!
Dat is toch geen vraag?
Kopen is een ding, maar kosten per kilometer zullen veel hoger zijn door de kosten van waterstof en afschrijving.