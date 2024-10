Deze pickup-held komt even de buurt onveilig maken.

Met een slokje te veel op achter het stuur kruipen. Doe het niet! Jij denkt misschien nog prima te kunnen rijden, in de realiteit zit het toch anders. Wolf of Wallstreet-achtige praktijken met quaaludes in je mik. Je ziet het in deze video.

Bekijk ook deze video: Je raadt nooit wat deze motorrijder is verloren op de snelweg