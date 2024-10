Aston Martin Valiant is een monster met V12 en handbak

Het mag dan misschien niet optimaal gaan bij Aston Martin, er is nog wel genoeg nieuws. Op de stand van Aston Martin op de Zoute Grand Prix stonden de nieuwe Vanquish en Vantage gebroederlijk naast elkaar, maar de auto die eigenlijk de show stal was deze Valiant.

Waar Aston Martins van oudsher stijlvol en ingetogen zijn is deze Valiant precies het tegenovergestelde. Er is helemaal niks subtiel aan deze auto, met een grille die letterlijk de hele neus in beslag neemt, een bouwsteiger als spoiler en vier regenpijpen als uitlaten.

Om deze Valiant te duiden moeten we even terug naar 2020. Toen kwam Aston Martin met de Victor, een handgeschakelde one-off op basis van de One-77. Op basis van de Vantage kwam vervolgens de Valour wat een ‘Victor Light’ was. Als je ons nog kunt volgne: de Valiant is weer de extreme versie van de Valour.

Ook deze auto heeft een V12, met maar liefst 745 pk, gekoppeld aan een handbak. Dat is 30 pk meer dan de Valour, maar het verschil zit ‘m vooral in de aerodynamica en het gewicht. Er is onder meer gewicht bespaard met de bijzondere magnesium wielen.

Een imposante verschijning is het in ieder geval. En het is ook een auto die je niet snel een tweede keer zult tegenkomen, want er worden er maar 38 van gemaakt.