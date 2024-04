Video: Iets te snel de afrit nemen

Met een lekker tempo de afrit nemen. Niet altijd aan te raden.

Zeker niet bij nat wegdek. Allerlei factoren kunnen ervoor zorgen dat de auto de baalns verliest. En dan zijn de rapen gaar. Of het nou versleten banden zijn of wegdek dat plots glad is als het bijvoorbeeld een tijdje niet geregend heeft.

In deze video zie je een voorbeeld hoe het verkeerd kan gaan. De automobilist nam de afrit van de snelweg met een tempo, maar vervolgens gaat de auto wat anders doen dan de automobilist voor ogen had.

