Offroad Cupra Formentor klopt ergens gewoon helemaal

Met deze offroad Cupra Formentor kun je de gebaande paden verlaten.

De trend van de zogenaamde overlanders is niet te stoppen. De wereld wordt telkens voller en voller, dus de mensen willen erop uit. Op weg naar oorden waar anderen niet zijn. Nu kun je op zich wel redelijk kamperen in Mongolië, maar dat is voor veel mensen net eventjes te veel van het goede. Survival mag ook wel ietsje dichter bij huis. Gewoon lekker dicht bij huis. Zoals Youp van ’t Hek zei: survival voor de moderne mens: vrijdag weg, zondag weer terug.

Vandaag heeft de Duitse firma JE Design wat leuks in de aanbieding. Dat is een tuner die zich meestal bezighoudt met VAG-producten in het algemeen en Seats en Cupra’s in het bijzonder. Bij JE Design hebben ze al eens eerder de Cupra Formentor aangepast.

Sterker nog, hun widebody-conversie is heel erg tof, zeker als je ‘m goed verlaagd met een setje dikke wielen. Maar voor nu hebben ze bij JE Design een offroad Cupra Formentor gemaakt.

Spatbordverbreders

Dat is wel bijzonder. Meestal zijn het specialisten als Delta4x4 die dit doen, maar vandaag is het dus de beurt aan JE Design. Ze hebben zeker niet de weg van de minste weerstand gekozen. Uiteraard is er een liftkit. Dus in plaats van verlaag is de offroad Cupra Formentor verhoogd, zo’n 30 mm.

De wielen meten een bescheiden 18 inch en zijn voorzien minder bescheiden Yokohama offroad-banden in de maat 225/50 R18. Het ziet er lekker ruig uit, absoluut. De banden vallen lekker in de grotere wielkasten met spatbordverbreders in ‘structuurlak’. Het draagt bij aan de stoere intenties van de Formentor van JE Design.

Verder zijn er verplichte items als een dakrek en een LED-bar op het dak met daarop twee jerrycans en een reservewiel. Op het rek staat in grote letters ALLTERRAIN geschreven. Het is maar dat je het weet. Die paarse details hoeven van ons niet zo, maar het is in elk geval origineel.

Verplichte items op de offroad Cupra Formentor

In motorisch opzicht is er slechts 1 zichtbare wijziging: een sportuitlaatsysteem met vier uitlaatpijpen. Deze zijn voorzien van een klep die je kan openen als je VEEL geluid wil, of sluiten als het een tikkeltje stiller mag zijn. Of de offroad Formentor ook sneller is dan standaard, dat weten we niet. Er wordt niet aangegeven dat ze de motor hebben aangepakt.

De auto is voor nu nog een ‘one off’, maar misschien als je ze lief aankijkt maken ze er ook eentje voor jou. Altijd handig als je bijzondere reizen wil gaan maken. Ook als je met je schoonmoeder naar Burundi gaat. Dat is pas survival.

Of survival in de sneeuw, zoals Wouter voordoet met de vijfcilinder Formentor:

