Gevonden: is dit de stijlvolste Porsche 718 Spyder?

Je kan het helemaal op sportiviteit gooien, of je kiest voor stijlvol zoals deze Porsche 718 Spyder.

Zwarte velgen, grijze velgen, two-tone velgen. Smaak is soms ver te zoeken. Waar pak hem beek 15 jaar zilveren velgen heel normaal was, is dat nu een zeldzaamheid. Je moet het echt aankaarten in de configurator, mits de mogelijkheid er überhaupt is.

Bij het samenstellen van een nieuwe Porsche ben je bijna automatisch geneigd voor het meest sportieve te gaan. Dat is nu eenmaal de trend tegenwoordig. Denk aan het Weissach pakket op de RS-modellen, of het feit dat iedere autofabrikant tegenwoordig een hardcore special heeft van een model. Vroegâh was Ferrari één van de eerste merken die dat deed met de 360 CS en later de 430 Scud. Goed, we dwalen af.

Stijlvol, dat is het juiste woord met deze Porsche 718 Spyder. Geen sportiviteit, maar een fraaie rustige samenstelling was de leidende draad in de configuratie. Waar je naar kijkt is een PTS Albert Blue Porsche 718 Spyder die te koop staat bij Porsche Clearwater in Florida in de Verenigde Staten.

Blijkbaar beleefde de eerste eigenaar de meeste lol aan het samenstellen van de auto. Want rijden is er niet echt heel veel mee gedaan. Het ding is net ingereden met 1.391 mijl op de teller.

Carrera GT interieur

De eerste eigenaar koos voor de kleur in combinatie met zilveren (hoera) velgen en een prachtig 000 Package interieur. Dit is een hoedtik naar de Carrera GT, het is exact dezelfde kleur leder als in het legendarische V10-monster van Porsche. Zelfs het leder van de versnellingspook is niet overgeslagen. Wat het compleet zou maken is een stukje hout op de pook, maar helaas is dat dan weer niet mogelijk bij Porsche.

Helaas zijn leuke auto’s ontzettend duur tegenwoordig en daar is deze stijlvolste Porsche 718 Spyder geen uitzondering op. Sterker nog, vanwege de bijzondere spec durft de dealer er maar liefst 219.718 dollar voor te vragen. Dat zijn bijna Porsche 718 GT4 RS prijzen. De aankoop komt met twee jaar garantie van Porsche, dat dan weer wel.

Fotocredit: PTSRS via Instagram