Nissan heeft een nieuwe strategie: twee keer zoveel Nismo’s!

Het bijna failliete merk gooit het over een andere boeg.

Nissan zit al een tijdje in zwaar weer. Het bedrijf leed flinke verliezen en zocht haastig naar samenwerkingen. Voorlopig lijkt Nissan het hoofd net boven water te houden dankzij Renault-kopieën, maar duidelijk is dat het merk op zoek is naar manieren om zijn merkwaarde te versterken. Eén van de speerpunten daarbij: een forse uitbreiding van Nismo, de sportdivisie van Nissan.

Op dit moment telt het wereldwijde Nismo-gamma vijf modellen: de Z, GT-R, Ariya, X-Trail en Patrol. Dat aantal moet richting 2028 worden verdubbeld naar tien Nismo-uitvoeringen. Belangrijk detail: die modellen moeten op meerdere plekken ter wereld te koop zijn. Welke plekken blijft nog even geheim, maar we mogen stiekem hopen op wat meer leuke modellen in Nederland.

Met die uitbreiding wil Nissan de jaarlijkse Nismo-verkoop laten groeien van ongeveer 100.000 naar 150.000 auto’s per jaar. Dit moet lukken dankzij zogenaamde ”hartslagmodellen”: auto’s die emotie moeten oproepen en het DNA van het merk zichtbaar maken. Nismo moet Nissan hiermee een premium randje geven.

Raceauto voor op de weg

Het kan allemaal nog gekker. Het motto achter die strategie luidt: “van de weg naar het circuit en van het circuit naar de weg”. In de praktijk betekent dit dat technologie uit de Super GT en Formule E zijn weg moet vinden naar straatauto’s. Grote woorden die interessantere auto’s voorspellen dan een elektrische SUV met wat Nismo-badges.

Hulp van Renault/Alpine?

Nissan zegt ook op dit vlak open te staan voor samenwerkingen met externe partners. We kennen natuurlijk al de vriendschap met Renault, maar zou de Franse entiteit ook openstaan om de basis van de A290 met Nissan te delen voor een Micra Nismo? Of nog leuker zelfs, de basis van de Renault 5 Turbo 3E?

De eerste nieuwe Nismo

Nissan wil de plannen niet alleen bij woorden laten. In 2025 worden meerdere prototypes getest en getoond om nieuwe Nismo-ideeën te ontwikkelen. Op de Tokyo Auto Salon, die op 9 januari van start gaat, wordt alvast een NISMO Concept Model onthuld. Veel is er nog ongewis over, maar de eerste beelden wijzen op XXL-wielkasten.

Met de uitbreiding van Nismo zet Nissan in op emotie, sportiviteit en merkidentiteit. Of dat genoeg is om structureel uit het slop te komen, moet nog blijken. Maar duidelijk is wel dat Nissan zijn sportieve erfgoed actiever wil inzetten – en dat we de komende jaren aanzienlijk meer Nismo-modellen mogen verwachten.