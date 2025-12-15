Prijs VW ID. Polo bekend: goedkoper dan de normale Polo!

De Nederlandse prijs van de Volkswagen ID. Polo is bekend, en de specificaties ook.

Volkswagen heeft al verschillende strategieën geprobeerd met hun EV’s. Hun eerste elektrische auto’s (de e-Golf en de e-Up) waren de bekende modellen, maar dan met een elektromotor. Vervolgens kwam de ID-reeks, wat totaal andere modellen waren. En nu kiest Volkswagen voor een middenweg, met de ID. Polo. Een vertrouwde naam en een vertrouwd uiterlijk, maar wel een op zichzelf staand model.

Volkswagen houdt belofte met vanafprijs

De ID. Polo moet nog onthuld worden, maar we kunnen nu wel alvast de prijs melden. Volkswagen opent namelijk morgen de reserveringen voor de ID. Polo. Daar hoort ook een prijskaartje bij: de vanafprijs is 24.990 euro. Daarmee is de elektrische Polo goedkoper dan de normale Polo. Die kost namelijk minstens 25.990 euro. Daarmee komen we nu dus echt op het punt dat EV’s even goedkoop zijn als benzineauto’s. Of beter gezegd: even duur.

Specificaties van de ID. Polo

De specificaties van de ID. Polo zijn ook al grotendeels bekend. Er is een ruime keuze aan varianten. De instapversie heeft 116 pk en een 37 kWh accu. Volkswagen communiceert de bijbehorende actieradius nog niet, maar heel groot zal die niet worden, aangezien de accu nogal klein is.

Gelukkig kun je wel snelladen, met een vermogen van 90 kW. Daarmee staat deze auto alvast 2-0 voor op de instapversie van de Renault 5. Die heeft namelijk geen snellaadfunctie en tevens minder vermogen (95 pk). De Polo met kleine accu is overigens ook nog verkrijgbaar in combinatie met een vermogen van 135 pk.

Dan is er ook nog de ‘grote’ accu, met een capaciteit van 52 kWh. Deze biedt 450 kilometer range en kan snelladen met 130 kW. Deze accu wordt gecombineerd met een 211 pk sterke elektromotor. Als klap op de vuurpijl is er de 226 pk sterke ID. Polo GTI, met dezelfde accu. In tegenstelling tot de ID.3 heeft de ID. Polo in alle gevallen voorwielaandrijving. Ook in dat opzicht is het dus een echte Polo.

Kleiner, maar meer binnenruimte dan z’n voorganger

Dan nog even het praktische gedeelte. De ID. Polo is een fractie kleiner dan de normale Polo (4,053 meter vs. 4,074 meter), maar wel iets breder en hoger. Bovendien is de wielbasis groter. Dit alles zorgt ervoor dat de ID. Polo meer binnenruimte heeft. Ook de bagageruimte is aanzienlijk groter dan die van de klassieke Polo: 435 liter tegen 351 liter. Fotobewijs: je kunt in ieder geval twee kratjes bier water meenemen.

Sta je te popelen om de nieuwe ID. Polo te bestellen? Reserveren kan vanaf morgen via de website van Volkswagen. Let op: de genoemde vanafprijs is de voorlopige prijs, dus die kan nog veranderen. In het voorjaar van 2026 komt de auto echt op de markt. De hete ID. Polo GTI volgt later in het jaar.