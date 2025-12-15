Prijs VW ID. Polo bekend: goedkoper dan de normale Polo!

De Nederlandse prijs van de Volkswagen ID. Polo is bekend, en de specificaties ook.
Volkswagen heeft al verschillende strategieën geprobeerd met hun EV’s. Hun eerste elektrische auto’s (de e-Golf en de e-Up) waren de bekende modellen, maar dan met een elektromotor. Vervolgens kwam de ID-reeks, wat totaal andere modellen waren. En nu kiest Volkswagen voor een middenweg, met de ID. Polo. Een vertrouwde naam en een vertrouwd uiterlijk, maar wel een op zichzelf staand model.
Volkswagen houdt belofte met vanafprijs
De ID. Polo moet nog onthuld worden, maar we kunnen nu wel alvast de prijs melden. Volkswagen opent namelijk morgen de reserveringen voor de ID. Polo. Daar hoort ook een prijskaartje bij: de vanafprijs is 24.990 euro. Daarmee is de elektrische Polo goedkoper dan de normale Polo. Die kost namelijk minstens 25.990 euro. Daarmee komen we nu dus echt op het punt dat EV’s even goedkoop zijn als benzineauto’s. Of beter gezegd: even duur.
Specificaties van de ID. Polo
De specificaties van de ID. Polo zijn ook al grotendeels bekend. Er is een ruime keuze aan varianten. De instapversie heeft 116 pk en een 37 kWh accu. Volkswagen communiceert de bijbehorende actieradius nog niet, maar heel groot zal die niet worden, aangezien de accu nogal klein is.
Gelukkig kun je wel snelladen, met een vermogen van 90 kW. Daarmee staat deze auto alvast 2-0 voor op de instapversie van de Renault 5. Die heeft namelijk geen snellaadfunctie en tevens minder vermogen (95 pk). De Polo met kleine accu is overigens ook nog verkrijgbaar in combinatie met een vermogen van 135 pk.
Dan is er ook nog de ‘grote’ accu, met een capaciteit van 52 kWh. Deze biedt 450 kilometer range en kan snelladen met 130 kW. Deze accu wordt gecombineerd met een 211 pk sterke elektromotor. Als klap op de vuurpijl is er de 226 pk sterke ID. Polo GTI, met dezelfde accu. In tegenstelling tot de ID.3 heeft de ID. Polo in alle gevallen voorwielaandrijving. Ook in dat opzicht is het dus een echte Polo.
Kleiner, maar meer binnenruimte dan z’n voorganger
Dan nog even het praktische gedeelte. De ID. Polo is een fractie kleiner dan de normale Polo (4,053 meter vs. 4,074 meter), maar wel iets breder en hoger. Bovendien is de wielbasis groter. Dit alles zorgt ervoor dat de ID. Polo meer binnenruimte heeft. Ook de bagageruimte is aanzienlijk groter dan die van de klassieke Polo: 435 liter tegen 351 liter. Fotobewijs: je kunt in ieder geval twee kratjes
bier water meenemen.
Sta je te popelen om de nieuwe ID. Polo te bestellen? Reserveren kan vanaf morgen via de website van Volkswagen. Let op: de genoemde vanafprijs is de voorlopige prijs, dus die kan nog veranderen. In het voorjaar van 2026 komt de auto echt op de markt. De hete ID. Polo GTI volgt later in het jaar.
Reacties
herve11f zegt
Zo kan het natuurlijk ook: De prijs van de ICE kunstmatig hoogschroeven tot de EV goedkoper wordt. Een kijken hoelang ze dit kunnen houden.
Robert zegt
Ik vraag me serieus af in hoeverre dat daadwerkelijk kunstmatig is. Feit is dat een EV aanzienlijk minder componenten heeft, (dus ook) sneller in elkaar kan worden gezet en het gegeven dat de kostprijs van accucellen gestaag blijft dalen. Daarbij worden ICE aangedreven auto’s in Nederland steeds vaker (enkel nog) als hybride aangeboden, dus die hebben nóg meer techniek, systemen en accucellen aan boord. Ook dat heeft zo z’n kostprijs.
waterisnat zegt
Hoezo vraag je je dat af? De echte subsidies (dus niet verzonnen subsidies) zijn redelijk duidelijk in kaart te brengen in de realiteit hoor. Dat is het geen vraag meer.
audirs3 zegt
Afgezien van de accu is een EV veel goedkoper te produceren dan een ICE. Aangezien die accu’s steeds goedkoper worden was het een kwestie van tijd voor EV’s ook echt goedkoper zouden worden.
Zag je vroeger ook al met afstandsbestuurbare autootjes. Ik had vroeger een Kyosho Inferno DX met verbrandingsmotortje, was een stuk ingewikkelder en duurder dan eentje met electromotor.
RUBERG zegt
Iets met BPM?
RiKe zegt
37kWh? Nou dan zal dat bereik ook wel erg tegenvallen. Ik reken op een WLTP van zo’n 250-300km, dus in de praktijk standaard 50 minder. Hoop dat ze de software beter op orde hebben dan bij de introductie van de Polo. Die was letterlijk levensgevaarlijk
Robert zegt
Niet alleen de Polo.
“Da’s geen storing, da’s een producteigenschap”, kreeg een zakenrelatie letterlijk te horen, toen hij voor de zoveelste keer met z’n zes maanden eerder aangeschafte Caddy bij de dealer kwam vanwege de vele en vreemde gremlins in de software. Dit verhaal is overigens nog geen drie maanden oud…
tortuga zegt
– Edit: dank u, is inmiddels gefixt –
Veel geld trouwens voor kleine Polo (de benzine versie dan)
leefvrij zegt
De EV’s zullen de komende 10 jaar alleen nog maar goedkoper worden, ten opzicht van de BEV equivalent. Tegen 2035 moet je veel meer geld betalen voor een ICE, die in veel opzichten slechter zal zijn dan de EV.
Dat zegt mijn glazenbol.
waterisnat zegt
De kratjes verraden het al een beetje, maar 1 van de grootste minpunten van de nieuwe polo EV is toch echt wel dat de EV op de vooras z’n krachten loslaat. In mijn ervaring vanwege hoge koppel vanaf 0 een hele slechte keuze.
mashell zegt
Het is inderdaad een vreemde keuze. Want juist bij een EV kun je achterwielaandrijving inbouwen zonder dat het hogere kosten betekent.
bassrt zegt
Wordt een mooie toevoeging aan het EV aanbod. Mooie concurrent voor de Renault 5 to te zien.