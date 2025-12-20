Nürburgring Touristenfahrten 2026: de prijzen en veranderingen!

Dit moet je weten voor je in 2026 meedoet aan de Nürburgring Touristenfahrten.
Als autoliefhebber zijn er een aantal zaken die op je bucketlist moeten staan. Een flinke roadtrip, een 24-uursrace bezoeken en een rondje op de Nürburgring Nordschleife rijden tijdens de Touristenfahrten. Ook in 2026 gaat het 20,8 kilometer lange circuit weer open. Er verandert wel weer het een en ander ten opzichte van vorig jaar.
De winterslaap wordt wederom in het eerste weekend van maart beëindigd. Op zaterdag 7 maart zijn de eerste Nürburgring Nordschleife Touristenfahrten van dit jaar gepland. Het seizoen duurt tot en met 15 november. Hier kun je alle dagen en tijden zien van wanneer de Nürburgring open is voor de Touristenfahrten in 2026.
Prijzen Nürburgring Touristenfahrten 2026
Alles in het leven wordt duurder, maar een rondje Nordschleife gelukkig niet. Voor één ronde Nordschleife betaal je ook in 2026 30 euro. Kom je op vrijdag, het weekend of een feestdag, dan betaal je 5 euro extra. Je kunt ook een sessie boeken op het GP-circuit. Voor 15 minuten sturen op de oude F1-baan betaal je altijd 35 euro.
Wie regelmatig naar Nürburg gaat, kan een seizoenskaart overwegen. Als je er snel bij bent kun je nog een leuk voordeeltje scoren. Bestel voor 15 januari een seizoenkaart en je betaalt 2.750 euro. Had je ook in 2025 een seizoenkaart? Als je dan in de pre-sale een nieuwe season pass koopt, vraagt de Nürburgring 2.500 euro. De rest van het jaar geldt de standaard prijs van 3.000 euro.
|Nordschleife
|Maandag t/m donderdag
|€ 30,- per ronde
|Vrijdag t/m zondag + feestdagen
|€ 35,- per ronde
|Grand Prix Strecke
|Maandag t/m zondag
|€ 35,- voor 15 minuten
|Seizoenskaart
|Seizoenskaart verlenging early bird
|€ 2.500,-
|Seizoenskaart early bird
|€ 2.750,-
|Seizoenskaart 2026
|€ 3.000,-
Een seizoenkaart biedt niet alleen toegang tot de Nordschleife en GP-track wanneer deze open zijn voor het publiek. Je krijgt ook toegang tot een backstagetour, deelname aan een track walk (neem goede schoenen mee!), een voucher voor in de ring°fanshop en korting op aanbiedingen van de Nürburgring Driving Academy, Nürburgring eSports Bar, restaurants bij het circuit en een overnachting in de Nürburgring Hotels & Ferienpark.
Sla dit telefoonnummer op!
Vorig jaar waren er nog grote veranderingen aan de Groene Hell, met onder andere nieuw asfalt, een nieuwe uitgang en de scheiding tussen motorrijders en automobilisten. Dit jaar zijn de verbeteringen een stuk geringer. De circuitorganisatie meldt eigenlijk maar één aanpassing.
De Nürburgring heeft een nieuw centraal noodnummer voor tijdens de toeristische ritten. Vanaf nu is het hoofdkantoor van de Nordschleife tijdens toeristische ritten bereikbaar op +49 2691 302 9111. Je kunt als deelnemer dit nummer bellen voor vragen en in geval van nood.
Zo, nu kun je goed voorbereid op pad richting Nürburg. Lees voor je vertrekt ook nog onze zes tips voor een fijne Ring-ervaring. Viel Spaß!
Headerfoto: Leuk BMW treintje gespot door @basfransencarphotography
Reacties
ericc zegt
Kan AB een overzicht maken van prijzen voor circuits in de buurt? Zandvoort, Zolder,…
mark997gt3 zegt
Prijzen hangen af van organisatie en event.
Je kan op andere circuits niet zomaar een rondje rijden.
Diverse organisaties zoals Vrijrijden, DrivingFun, Tracklimits, TTraceworld.
Ik ga meestal naar Assen. Daar kost een trackday van 4uur ongeveer 320 euro. Zandvoort veel duurder, daar kost een middag meer dan 500 euro.
Vrijrijden is de goedkoopste optie. Daar boek je slots van 20 minuten.
Design_Driven zegt
Wat is een TE langzaame auto?
rickknows zegt
Minimum snelheid haalbaar moet 130km/u zijn.
alino zegt
Voertuigen die geen 130 km/u kunnen halen.
Only vehicles that comply with the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) are permitted to drive on the Nordschleife. Neither vehicles which cannot exceed a manufacturers top speed of more than 130 kph because of their construction or technical condition nor quad bikes are permitted to take part in tourist drives.
willemveenstra zegt
Misschien niet onbelangrijk om te melden.
Mocht je een ongeluk veroorzaken bij toeristenfahrt op de Nring ben je zelf aansprakelijk. De meeste verzekeraars hebben de Nring uit de polis gehaald. Dat kan aardig in de papieren lopen!
Bij een trackday is het eigen risico voor ieder.