Video: tof doen met de motorfiets

Drie keer raden hoe zoiets afloopt.
Even tof doen. Wheelie, stoppie. Je kent het wel. Dat is natuurlijk garantie voor ellende.
Bekijk ook deze video: Donuts draaien, wat kan er nou fout gaan?
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 2 Reacties
Reacties
tonniejj zegt
Vol op zijn bakkes ook met dat open helmpje… Er zijn mensen die wel geld verdienen met breken van hun kaak.
arta zegt
Risico van het vak.