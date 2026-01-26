Autoblog.nl

Video: Onoplettende man ziet geparkeerde auto over het hoofd

Auteur: , gepost om 1 Reactie

Wanneer je te druk bent met anderen..

In het verkeer moet je voor je uit kijken. Niet naar links uit het raam, zoals deze pick-up meneer. Want dan krijg je dit.

Bekijk ook deze video: Wanneer je niet rustig aan doet in de sneeuw

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken