Video: Onoplettende man ziet geparkeerde auto over het hoofd

Wanneer je te druk bent met anderen..
In het verkeer moet je voor je uit kijken. Niet naar links uit het raam, zoals deze pick-up meneer. Want dan krijg je dit.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Reacties
Johanneke zegt
Schijnbaar heeft degene die filmt een grote MAGA of andere Trump vlag in zijn voortuin en stak de bestuurder daarom zijn middelvinger op.