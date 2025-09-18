Video – Tip: rij nooit te stevig door in een dichte mist

Een verrassing komt uit het niets
Dichte mist is altijd oppassen. Dus met een tempo doorrijden is niet echt heel slim.
Bekijk ook deze video: Een verrassing op de snelweg
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 2 Reacties
Reacties
jaso013 zegt
Hij had natuurlijk al wat snelheid eruit kunnen halen of zelfs even kunnen remmen, naar rechts gaan voor het geval dat… maar nee hoor. Gewoon door jakkeren.
DIG-T 190 GT zegt
Wat mij betreft rijbewijs afnemen voor altijd. Nooit meer de weg op. Idioot.