De leuksturende EV van dit moment krijgt N Performance Parts.

Na het succes van de Ioniq 5 N had Hyundai de smaak lekker te pakken. Na een flinke facelift moest ook zijn grote broer eraan geloven. Wederom flikte Hyundai het met de Ioniq 6 N om een elektrische auto te bouwen die ook petrolheads kan bekoren. Tenminste, dat lezen we in de rijverslagen.

Nu vinden de makers het al tijd om de EV nog wat extremer te maken. Daarom brengt Hyundai nu het N Performance Parts-pakket uit voor de Ioniq 6 N. En ja, dat gaat een stukje verder dan een spoiler en wat plakkertjes.

N Performance Parts voor de Hyundai Ioniq 6 N

De Ioniq 6 N is standaard al best sportief vormgegeven, maar Hyundai besluit dat er nog wel een schepje bovenop mag. Daarom komt er nu een CFRP-bodykit. Dit is koolstofvezelversterkt kunststof wat BMW M ook gebruikt voor haar M Performance-onderdelen. Toeval?

De nieuwe, splitter, zijskirts, diffuser en dubbeldeks achtervleugel zijn van het spul gemaakt. Officieel moet dit alles zorgen voor minder gewicht, meer stijfheid, betere aerodynamica en een verfijnd ontwerp. Dat laatste laten we even in het midden, maar functioneel is het zeker.

Hoe functioneel? De opvallende zwanenhals achtervleugel – die ook los te bestellen is, daarom later meer – kun je in drie standen afstellen: 8 graden omhoog, vlak of 8 graden naar beneden.Hoe groter de hoek, hoe groter de neerwaartse druk. Afhankelijk van de stand genereert de vleugel 265 tot 305 kilo downforce bij 257 km/u.

In de bodem zit bovendien een deflector die nog eens 16 kilo extra neerwaartse druk toevoegt. Volgens Hyundai zorgt dat voor scherper bochtenwerk en meer rust bij hogere snelheden. De 20-inch gesmede lichtgewicht velgen verdienen ook een vermelding. Twaalf spaken, elke velg 13,1 kilo, en daarmee zo’n anderhalve kilo lichter dan de standaardset. Ook dit helpt weer een beter rijgedrag, nu dankzij een kleinere ongeveerde massa.

Verder maakt Hyundai de boel af met optionele racestrepen, een Sabelt-sleepband, carbon naafdoppen en zwarte wielmoeren. Aan de binnenkant kun je N-spulletjes krijgen, zoals een Pasubio-leren stuur, suède armsteunen, koolstofvezel dorpellijsten en vloermatten met N Performance-logo.

Wat kosten N Performance Parts voor de Ioniq 6 N?

De onderdelen zijn nu alleen te bestellen in Korea, en komen later naar andere markten. Volgens de Korean Car Blog kost het complete pakket 11.000.000 Koreaanse Won, wat omgerekend ongeveer € 6.500 is. Wil je alleen de grotere achtervleugel? Dan mag je omgerekend ongeveer € 2.900 overmaken. Of je het nu tof vindt of niet, Hyundai heeft het hele sportieve divisie-spelletje wel begrepen.