Populairste Toyota van Nederland scoort slechter bij crashtest dan Chinese concurrentie

De hoge Yaris haalt niet de maximale score.

Makkelijk van ons, hè? Telkens de crashtests eruit pikken waarbij Chinese nieuwelingen met de grond gelijk worden gemaakt op veiligheidsgebied door de Euro NCAP. Om het beeld wat recht te trekken, lees je dit artikel. Want ook de door vele Nederlanders geliefde Toyota Yaris Cross komt niet ongeschonden uit de crashtest.

Nu komt er geen enkele auto ongeschonden uit de crashtest, want het idee is dat ze kapot gaan. Wat ik bedoel, is dat de veiligheid van de Yaris Cross niet zo hoog wordt beoordeeld als van de meeste auto’s.

Door de overdosis aan rijassistenten en sterke materialen die fabrikanten tegenwoordig gebruiken, scoren negen van de tien auto’s tegenwoordig vijf sterren in de crashtest. Dat lukt de Yaris Cross niet. Eerder dit jaar werd de veiligheid van de Yaris Cross al betwijfeld door de ADAC. Nu komt er bewijs vanuit de Euro NCAP-crashtest.

Waar gaat het mis?

Euro NCAP test de Toyota Yaris Cross met 1,5-liter hybride aandrijflijn. Volgens het testrapport zijn er een aantal zaken waarop de Toyota zwak scoort. We beginnen bij een frontale botsing. Hierbij is de bescherming van de borstkas van de bestuurder als zwak beoordeeld. Daarnaast kun je je hoofd stoten aan het stuur vanwege onvoldoende airbagdruk.

Bij een zijwaartse impact waarschuwen de crashtesters voor het dashboard. Sommige delen ervan worden bestempeld als risicovol voor inzittenden van verschillende grootte. Euro NCAP doet geen moeite om de resultaten in het rapport minder vaag te formuleren. Verder is er geen systeem dat je waarschuwt voor het achterlaten van kinderen in de Toyota.

Tot slot nog wat feedback op de bescherming voor voetgangers en fietsers. ”De bescherming van het hoofd van een aangereden voetganger of fietser was grotendeels goed of toereikend, met slechte resultaten op de stijve voorruitstijlen en aan de basis en bovenkant van de ruit.”

Chinese concurrentie

Het zijn allemaal geen grote gebreken. Je hoeft je als Yaris Cross-rijder dus geen zorgen te maken over naar binnen klappende A-stijlen of zwakke laspunten. De kritiekpuntjes zijn wel genoeg om op een beoordeling van vier sterren te komen.

Dat is anno 2025 geen gemeengoed. De Leapmotor B10, BYD Atto 3 (al is de rijassistent ervan wel een drama) en zo zijn er nog wat Chinese kleine crossovers die wel vijf sterren halen. Daarmee wil ik niet zeggen dat alle Chinese auto’s beter zijn. Sterker nog, de Dongfeng Box haalde maar drie sterren en de Neta V deed het nog beroerder.