Video: jij denkt het, deze gast doet het

Slalommen om de pionnen. Eigenlijk kan dat niet.

Een afgesloten rijbaan met pionnen. In je hoofd denk je: eigenlijk wil ik slalommen, maar jij en ik snappen ook wel dat dit niet de bedoeling is. Het blijft vaak bij een rebels idee in je hoofd.

Er zijn echter mensen die het daadwerkelijk doen. Deze automobilist kan beter een rijtraining inclusief slalommen boeken. Dan doe je het legaal en leer je ook nog eens hoe je dit het beste kunt doen!

Bekijk ook deze video: Vaak ben je te lang