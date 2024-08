Extra betalen om over vreselijk slechte wegen te rijden, in Wallonië kan het gewoon.

Iedereen heeft wel een horrorverhaal over de vreselijk slechte wegen in België. Of eigenlijk, Wallonië. Want daar is het pas echt erg, er zitten bij wijze van spreken meer kuilen in dan dat er strepen op het wegdek staan.

Ik heb er ooit twee runflatbanden van mijn BMW 330d kapot gereden. De kuil waar ik vlakbij Luxemburg doorheen reed was zo diep, dat zelfs die sterke en oncomfortabele stukken rubber er niet tegen bestand waren. Het enige voordeel aan die vreselijk slechte wegen is dat je niet hoefde te betalen als je je auto erop kapot reed…

Betalen om over vreselijk slechte wegen te rijden

Maar je begrijpt het al, dat voordeeltje is binnenkort waarschijnlijk voorbij, schrijft De Telegraaf. De nieuwe rechtse regering is voornemens om een vignet te introduceren waarmee -en ik verzin dit niet- ze “de gebruikers betrekken bij de kwaliteit van het Waals wegennetwerk dat ze gebruiken”,

Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend, maar de regering is nogal gecharmeerd van het zogeheten Zwitserse model. Dat betekent dat elke personenauto 40 euro moet lappen om gebruik te mogen maken van de vreselijk slechte wegen.

En als je dat al duur vindt, ga dan niet met een caravan op pad, want dan mag je hetzelfde bedrag gewoon nog een keer aftikken. En daarmee compenseer je dus in een klap het goedkope tanken in Luxemburg. Ze nemen ook al onze hobby’s af…

Maar goed, even een stukje nuance van onze kant; op zich hebben de Belgen wel een punt. Vele tienduizenden auto’s rijden per jaar over de (vreselijk slechte) wegen en die dragen niks bij. In verschillende landen is een vignet of tol al gemeengoed, dus als ze dat bij onze zuiderburen ook willen doen.

Fair enough, maar alleen als ze iets aan die vreselijk slechte wegen doen. Anders is het gewoon keiharde diefstal.